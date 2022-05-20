主動脈出問題如同死神上門　黃金救援期分秒必爭

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要說主動脈剝離有多可怕，郭姿廷醫師形容，可以把它想像成災難片中常出現，「高速公路出現裂縫」的場景，上面正在行進中的車子不是掉落不然就是被迫停止，血流也是一樣，當主動脈發生剝離，血液即會脫離正軌或無法流通，導致器官缺血、缺氧。
依剝離部位可分成A、B型兩種主動脈剝離，危險性及相應之治療方式皆不大相同。郭姿廷醫師說明，發生在靠近心臟位置的叫做A型主動脈剝離，發作後每隔一小時即增加1%死亡率，而該部位因承受血液巨大衝擊力，缺乏適當置放支架的位置，也難以穩固固定支架，故一般多使用傳統開胸手術；若為發生於其他位置的B型主動脈剝離或主動脈瘤破裂，才會有微創手術的選擇。
簡單來說，傳統開胸手術主要是藉由將發生主動脈剝離或主動脈瘤的部位切除，置換一段人工血管來治療；而微創主動脈支架手術，則是在鼠蹊部切開2公分的傷口，用導管伸入股動脈，放置主動脈支架，支架可以替代已破裂或剝離的血管當成通道，以讓患者血液重新流通，因其手術傷口小、所需手術時間短、恢復速度較快，臨床上多建議年長患者施作微創主動脈支架手術，也可避免傳統開胸手術需全身麻醉的風險。
主動脈瘤：血管膨大、脆弱 破裂即體內大出血
那什麼叫做主動脈瘤？臺北榮民總醫院外科部心臟血管外科主治醫師陳柏霖解釋，主動脈瘤並不是癌症，所以不是主動脈長出瘤狀物，而是血管老化或本身結構比較脆弱，經血流不斷沖擊後像吹氣球般擴張，以致血管直徑超過正常值之1.5倍，導致血管壁逐漸變得脆弱，隨時都有破裂的可能，而又依其發生位置分為「胸主動脈瘤」及「腹主動脈瘤」。
陳柏霖醫師表示，一旦胸主動脈瘤破裂，因該部位血管外面缺乏包覆，瞬間出血量會非常大，甚至可能來不及送到醫院就猝死；而若為腹主動脈瘤破裂，因腹部有其他軟組織可能將血管破裂處包覆住，出血量可能相較之下沒那麼多，所以若民眾一感到腹部劇烈疼痛即立即送醫，還是有救回的可能性。
哪邊痛？怎麼痛？ 請明確敘述症狀助醫師及時判斷
無論是主動脈剝離還是主動脈瘤，除提高警覺、及時送醫之外，還有一點極為關鍵的就是患者「主述症狀」。臺北榮民總醫院外科部心臟血管外科主治醫師陳泰位提醒，若意外不幸發生，民眾需儘量記住或記錄下一開始不舒服的感受，如主動脈剝離常為撕心裂肺的疼痛，從前胸痛到後背。
陳泰位醫師強調，現今急診科醫師皆受過相當專業的訓練，對於主動脈剝離這類急性疾病有很高的警覺心，但前提是患者必須給予「足夠的資訊」。尤其主動脈剝離與主動脈瘤，治療的時間每分每秒都相當珍貴，醫師收到的主述症狀越明確，越能及早安排後續一連串治療，提升存活機率。
隨時做好準備 人人都應提高「主動脈剝離」警覺
在與死神搶命的過程中，「正確診斷」非常關鍵。郭姿廷醫師分享，曾遇過一名患者，突如其然在路上暈倒而被緊急送醫，起初診斷為中風。然而，確定要進行中風取栓手術，並進行進一步電腦斷層診斷後才發現中風是由「主動脈剝離」所引發，兩種情況手術方式相異，遂緊急送至台北榮總動刀。不幸地是，輾轉轉院的過程冗長，讓患者錯過腦部灌流黃金期，雖最後成功救回一命，但恢復情形相對較差，遺留下永久後遺症。
因此，醫師們提醒不論是民眾還是急診科醫護同仁，永遠心裡都要有一個「是不是主動脈剝離？」的警覺，才能及時進行正確的治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53785
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