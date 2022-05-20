非何杰金氏淋巴瘤亞型多　雙手雙腳數不清『這類』患者預後差！新型標靶藥物可供對抗

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惡性淋巴瘤在台灣每年新診斷病例超過三千人，其中又以非何杰金氏淋巴瘤蟬聯十大癌症第十名，死亡率高居男、女性第九名最具影響性，隨著每年新增案例逐漸上升，治療需求也跟著提升。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院血液腫瘤內科主任蕭惠樺說明，惡性淋巴瘤可大致分為何杰金氏與非何杰金氏淋巴瘤兩種，成人以非何杰金氏淋巴瘤為主，佔80~90%。病人如果出現淋巴瘤典型症狀，例如摸脖子或腋下淋巴結腫，較容易警覺而就醫，若是非典型症狀如盜汗或皮膚癢，體重無原因下降等，則有可能忽略而延遲診斷錯過最佳的治療時機。
非何杰金氏淋巴瘤亞型眾多，這類患者預後差 一線採取有力的治癒選擇是關鍵
非何杰金氏淋巴瘤亞型多達25種以上，最大宗患者為B細胞淋巴瘤約佔八成， T細胞淋巴瘤患者則約一到兩成，其中又以後者預後較差、復發風險較高。目前多數T細胞淋巴瘤患者在一線治療以傳統化療(CHOP)為主，但往往需要承受包括白血球下降、噁心、嘔吐、掉髮甚至敗血症等副作用，治療歷程上也相當辛苦。蕭惠樺主任強調，對於這類患者而言，如何在第一線就獲得良好的治療，將是提升治療成效關鍵。
新型抗CD30標靶藥物擴大於一線健保給付成先發即戰力，打破費用壁壘提供患者新選擇
近年新型抗CD30治療方式陸續問世，治療觀念也趨向個人化發展，醫師會針對不同類型患者提供合適的治療建議藉此提升治療成效。蕭惠樺主任舉例，像是針對非何杰金氏淋巴瘤亞型中、部分T細胞淋巴瘤的預後較差且復發風險較高。但如果此類型的T細胞淋巴瘤患者，在經過檢測後，屬於CD30陽性，則可接受新型抗體藥物複合體標靶藥物的治療。就有國外研究指出，新型抗體藥物複合體標靶藥物在一線使用下有效提升患者五年存活率至7成，且大幅降低近5成疾病惡化風險，不僅幫助患者獲得良好的治療成效更大幅改善過往傳統化療可能造成的副作用影響。
隨著年初健保擴大給付新型抗體藥物複合體標靶藥物於一線使用，對於患者及家屬而言，不僅在治療上提供強而有力的新選擇，更可大幅減輕治療過程的經濟負擔，無疑是一大福音。
蕭惠樺主任表示，雖然面對疾病很多治療無法保證能夠達到一百分的治療成效，但隨著醫療技術發展，其實有越來越多更有療效的治療方式出現，幫助醫師與病人一起擬定更合適的治療規劃，達到更好的療效；因此對於患者來說最重要便是發現問題後，一定要積極尋求正規的檢查及處理，並與醫師一起討論一起面對疾病，才是戰勝腫瘤的最佳解方。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53799
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