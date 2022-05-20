不是妳沒安全感，而是男人真的在騎驢找馬的五種跡象

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01.訊息回得慢，妳撥電話他也不會回電。
我明白很多人未必會時時看手機，但在這個時代，你要說連抽出30秒看個訊息，或者回覆一下自己在忙都沒空，這機率應該不太大吧，更何況你們的關係本應該還在熱戀和不穩定的時期，一大段時間不回覆訊息，其實不太合常理。
不過也有人喜歡用電話或者Line的通話聯絡，照理來說如果真沒有接到，應該有空就會直接回撥，但如果這男人即使有空也不想和妳說太多話，或者心虛的話，就會選擇回傳訊息說「怎麼了？」
02.有時候會很突然約妳，或者突然爽約。
在這個感情階段，約會要嘛就是規劃已久，要嘛就是像約個簡單的晚餐之類的，但如果他常常突然約妳到一些感覺很久以前就會有空的場合，比如早就訂好的旅行、很早就買的電影票、必須很提早訂位的餐廳，那或許就表示，他原本想要約的人沒空，只好臨時找妳，真的就是所謂的備胎。
同理，本來要和妳約但又突然取消，也可能是同一時段他約到自己最想要約的對象了。
03.說自己的社群很少在更新、沒在用。
有件事很奇怪，每個渣男通常都不太會用社群，要加好友也都會顧左右而言他，這理由無他，就是不想要讓妳知道參與他的生活。當然，一定也有男人是真的不喜歡用社群，但既然如此，攤出來看應該更沒差啊，看個空白頁面也好讓妳放心不是嗎？那又何必藏東藏西呢？
04.說喜歡妳，但卻常常有意無意嫌棄妳。
不要覺得一個男人會指出妳的缺點就代表他很真誠，也有一種可能是，他有意無意在說出自己的內心話，暗示妳需要改進。比如妳比較肉一點，他會說自己喜歡瘦的女生，比如妳身材比較單薄，他會說如果妳胸部大一點就好等等，當妳聽到這些話不開心的時候，他就說這是說說逗妳的。但真的是如此嗎？
有時候他這些舉動，只是拐彎在嫌棄妳，在他心裡有一種理想型，如果妳可以努力成為他的理想型最好，不行的話他就會繼續騎驢找馬。看到這裡妳應該很驚訝，以為這些話是情侶間常見的打鬧，但妳想想，當男人冒著可能妳會不開心的風險講出這句話，他何必自討沒趣呢？如果偶然說一兩句倒還好，但如果常常有意無意說這些話，妳就要擔心了。
05.有和妳親密的機會時很主動，妳有事找他時很被動。
這就是男人的通病，有佔到便宜的時候，說要多積極就可以有多積極，但如果是麻煩的事情，不夠喜歡對方，那能躲多遠就有多遠。所以說，妳對他很重要嗎？寂寞的時候當然重要，但為什麼還不願意定下來呢？因為丟掉寂寞，他要把精力花在更想要相處的對象。
男人是不是在騎驢找馬，其實跡象不難看得出來，但難的是，妳能不能勇敢轉身走人，還是繼續當一頭驢子，任他宰割。
男人OS：我不是不想定下來，定下一晚也是定呀，至少我當下是選擇妳的。噢，沒事。
到這裡也可以找到Os先生