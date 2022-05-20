腸胃大塞車？營養師曝「10大順暢秘方」點頭認證：超有感
現代人因壓力過大及飲食不正常，容易出現便秘困擾，久了容易引起健康問題，對此美女營養師高敏敏就分享，有10大腸道順暢攻略，包含優酪乳、高纖豆漿、無糖茶及水果醋等都有上榜，也提供許多要注意的眉角，提醒大家在清理腸道的同時也要做好腸胃保健。
高敏敏指出，讓腸道順暢的第一名冠軍寶座是優酪乳、優格，她曾經遇過一名忠實粉絲，某天私訊分享營養師推薦的順暢法寶中，最有感的就是優酪乳配地瓜，「若把腸道想像是戰場，優酪乳中的好菌就像是士兵，可與壞菌相抗衡」，地瓜裡的寡醣就是士兵的糧草，強化好菌在腸道的生存條件，也有位媽媽跟她分享過，小孩每天吃優格，排便一直都很順暢，其實關鍵就在於優酪乳跟優格含大量活性菌，能維持腸道中菌相平衡，幫助消化、使排便順暢，但是腸道好菌在人體內存活時間有限且生存條件嚴峻，持續且定期地補充好菌才是腸胃保健的重要關鍵。
接著高敏敏透露，第二名是高纖豆漿，豆漿有「植物界牛奶」的美譽，是植物性的蛋白質，豆漿中的膳食纖維能促進腸道蠕動，更不用說額外添加纖維的高纖豆漿，但是喝豆漿易脹氣的人就要注意少量攝取唷，第三名則是無糖茶，但雖然綠茶中有茶多酚＋大量水份，可刺激消化道蠕動、幫助排便順暢，國健署也提醒大家，茶當中含咖啡因，攝取過多容易使體內水分的流失，還是要適量飲用，切勿以茶代水。
高敏敏表示，第四名為水果醋，醋的有機酸能幫助身體代謝循環，夏天清涼消暑又開胃，但建議選擇由水果自然發酵的醋會較為健康，此外，更要注意含糖量攝取的問題，第5名為黑咖啡，因為咖啡因能刺激交感神經、，幫助排便，但要提醒大家喝完咖啡一定要多喝水份，因為咖啡因攝取過多會加速體內水分流失，如此一來可能會更不順暢，最後則是第六名到第十名，分別是鮮奶、花草茶、檸檬水、蔬果汁、乳酸飲料，也都是有上榜的飲品。（編輯：賴禹妡）
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