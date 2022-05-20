吃太鹹真的會胖！　營養師教你3個減納、減重法

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根據國外18個研究，約6萬5千人的薈萃分析發現，飲食中鹽/鈉攝入量高的族群，與低鹽/鈉攝入量的族類群相比，BMI會顯著性增加1.24 kg/m2，腰圍也顯著性增加4.75 cm。不僅如此，英國國家飲食與營養調查也顯示，每額外增加1 g鹽的攝取量，成人患肥胖症的風險會增加26%，兒童則增加28%。
為此，營養師嫚嫚在文中提出「3大吃太鹹致肥原因」、「5大類高納食物」以及「3個減鈉方法」供大家參考。
吃太鹹致肥原因
1. 重鹹食物會驅使口渴反應，促進液體攝入，容易喝下更多含糖飲料。
2. 重鹹食物普遍含大量脂肪和熱量。
3. 重鹹食物味道更可口，會讓人食慾大開吃的更多。
高納食物有哪些
1. 加工肉品: 尤其是會加入硝酸鈉的火腿、培根、熱狗、香腸、臘肉、魚/肉鬆、肉乾、貢丸、火鍋料、雞塊、漢堡肉
2. 醃漬食物: 榨菜、酸菜、菜圃、筍乾、鹹蛋、豆腐乳、吻仔魚、蜜餞
3. 即食食品: 沖泡濃湯、泡麵、罐頭、洋芋片
4. 烘焙食品: 經常需要使用小蘇打粉(碳酸氫鈉)的麵包、蛋糕、餅乾、糕餅
5. 常見小吃: 鹹酥雞、滷味、麵線、雞絲麵、蔥油餅、鍋燒意麵、油麵、牛肉麵、餛飩、水餃、鍋貼、燴飯、羹類、速食、燒烤、火鍋、多醬料類的食物
減納可以這樣做
1. 注意看標示：每100公克或毫升食物中，鈉含量超過600 mg 即為高鈉食物。
2. 飲食少加工: 減少加工及多醬料食物，盡量以天然新鮮食物為主。
3. 烹調鹽減量: 可改用味道強烈食材取代鹽及調味料，像是蔥、薑、蒜、韭菜、胡椒、辣椒、香菜、枸杞、番茄、檸檬、八角、義式香料等。
食物中的鈉主要包括鹽(氯化鈉)、硝酸鈉、小蘇打粉(碳酸氫鈉)。嫚嫚也強調，攝取過多的鈉，除了難以控制體重外，也容易罹患高血壓，並且增加心臟病及中風的風險，因此特別建議大家可以從飲食開始減鈉，幫助減重的同時也能控制血壓。
台灣高血壓學會及心臟學會，也在今年5月正式引用130/80 mmHg為新的「高血壓標準」，希望大家也能多注意血壓狀況以預防心血管疾病。
本文經營養師嫚嫚臉書粉專《營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師》授權報導
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