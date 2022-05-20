特企／AIB SPAC來台考察　尋求併購標的

SPAC是在美國資本市場特有的一種金融工具之一，俗稱「空白支票公司」（Blank-Check Companies）。SPAC實質上像是一個上市的私募資金，發起人先設立一個公司，向美國證監會SEC提交首次公開發行的招股說明書，通過IPO融資上市。SPAC在IPO完成之後，需要在一定的時間軸 (通常約12個月到24個月) 內找到目標公司完成併購行為。這對於有意在美國主板市場，例如：紐交所(NYSE)或是納斯達克(Nasdaq)掛牌，但是沒有實體經營的發行人提供的一個特殊上市通道。另一方面SPAC 積極媒合買賣，且在完成併購前資金都由第三方信託帳戶保管，相對安全，因此才讓上市規定相對寬鬆、成本更低的 SPAC 大受承銷商機構與私募股權基金青睞。
美國國際銀行(AIB)總裁陳怡仲Eric Chen表示， SPAC市場急速升溫的理由，則是新創大咖的加入，包括 Twitter 創辦人彼得．泰爾、比爾．蓋茲投資的公司，都陸續加入 SPAC 熱潮。亞洲超級富豪-香港長江集團創辦人李嘉誠與李澤楷父子、新世界開發鄭家兄妹、澳門賭場大亨何猷龍的家族辦公室「黑桃資本」也迅速跟上，跨海到美國參與熱潮。而近期台灣企業Gogoro也是以SPAC模式在納斯達克(Nasdaq)成功交易上市。
美國國際銀行(AIB)大中華區董事總經理黃明澄Vincent Huang表示， SPAC 和一般上市、借殼不同在於企業若要透過傳統 IPO 掛牌途徑，須透過投資銀行，做上市前路演、再送到證券交易委員會（SEC）和交易所審查，若要走傳統管道上市審查流程，大概需要 24 個月，走 SPAC 模式則只須花 4到6個月。至於傳統借殼上市是一家私人公司買進一家已上市公司，取得控制性董事席次和經營權後，再將母公司反客為主，其資產直接上市並變更營業範圍。而 SPAC 則須明定收購目標，若兩年內SPAC公司沒有尋找到併購標的，就要清算解散，將信託資產返還給股東，相對穩定與安全。
美國國際銀行(AIB)總裁陳怡仲Eric Chen為台灣華裔加拿大人，曾擔任加拿大外交官，派駐北京、香港、台灣等地。自美國波士頓大學精算學系碩士畢業後，2003年至2014年曾任花旗銀行香港副總裁、麥格理集團有限公司中國北京高級副總裁，閱歷滿載，直自2015年赴美創立美國國際銀行(AIB)，取得正式營運執照，據點分佈於亞洲至美洲，提供國際高資產人士專業的私人銀行理財服務。值得一提的是，旗下的AIB Acquisition Corporation（AIB SPAC）於2022年1月正式於納斯達克(Nasdaq)全球市場掛牌上市，股票代碼為「AIBBU」，當公司發行單位中的A類普通股和息股開始單獨交易時，將分別以「AIB」和「AIBBR」作為股票代碼進行交易。
AIB SPAC的管理團隊由在全球市場的併購和運營公司方面擁有豐富經驗的專業人士組成，由首席執行官Eric Chen和董事會主席Axel Hoerger領導。陳怡仲Eric Chen強調，AIB SPAC的成立，也正式宣告將尋訪國際企業，大幅展開進行與一家或多家企業或實體進行合併、股份交換、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併以及前往美國規劃上市業務。
AIB SPAC 網站：https://www.aibspac.com/
美國國際銀行（AIB)：https://www.americanintlbank.com/
我是廣告 請繼續往下閱讀