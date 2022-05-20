特企／《王領英雄》５大特色玩法　事前預約開跑

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主線之外的挑戰內容
玩家可以在主介面的「挑戰」找到包含了五種玩法的系統，這裡提供了日常的資源收入，每種玩法都有排行榜，挑戰自我、突破自己的紀錄是這些玩法的核心精神。
探勘防衛戰
讓玩家在有限的99秒內守住正在開採金礦的設施，守住的秒數與設備越久越多，能取得的金幣就越多。怪物會從四面八方湧入，玩家要在指定的出兵點派出英雄與兵種來阻止敵人攻擊。有的怪物會直衝設備而去，提高火力與控場能力是攻略這類玩法的關鍵。
騎士課程
則是需要在最短的時間內通關，火力越強大，挑選出相剋的單位類型增加輸出，路線的兵力分布選擇相當重要。能越快攻略通關，拿到的經驗值就越多。
遺物考古
這是在怪物出沒的森林中找尋稀有BOSS的系統。怪物潛伏在四周突然襲擊你的隊伍，而陣亡的單位在本局再也無法重新召喚，這時隊伍的生存能力就需要特別考慮了，只靠火力壓制將會難以攻克。但當然，困難的考驗最令人期待的，是稀有BOSS隨機掉落稀有的寶物囉。
無限競技殿堂
無限競技殿堂則是玩家間PVP單挑玩法。在各種地圖地型有指定6個站位，玩家要指派每個站位的英雄與兵種，有的站位是單挑站位；有的站位是團體站位，非常考驗各領主對於兵種與英雄的了解程度。取勝的目標是擊敗守軍，並在99秒內擊潰主堡。隨著PVP階級提升，除了專屬的階級商店外，也會逐步開放各種PVP地圖讓玩家挑戰。被擊敗的玩家也不用擔心，遊戲中有戰報可以顯示你的勝負，準備妥當是可以回擊的。
宗廟試煉
是前作獅心城的宗族儀式，能夠通過10座宗廟的考驗才能成為真正的領導人。玩法的設計很特殊，每座宗廟會有禁止的職業登場，並且在48小時內給予定額的召喚能量，讓英雄上場需要消耗這些能量，所以每一場戰鬥的登場人數需要玩家好好考量，而每次通關一座宗廟也將可以有隨機三選一個宗廟的祝福效果。所以，怎麼在能量消耗完之前，並且選擇合適的祝福來攻略宗廟是非常具有挑戰性的。能參與獅心城的宗族儀式，多虧了新城主葵特別開放給玩家參與。
快節奏且多元的休閒內容
為了打造更完整的原創世界觀，透過這些與世界連結的場域，逐漸提升自己對於世界的知識，包括風土民情、怪物和兵種的技能、屬性、類型。
雞飛跑跳賽與夜市射擊場
收復地圖的某些區域時，農村恢復了往日的民俗競賽，玩家可以從7種不同性格與行為模式的雞選擇冠軍，透過賽道的競速比賽得到1~4名。或者跟著神射手裴蘿在卡美洛著名的夜間活動「月夜市」遊玩弓箭小遊戲。
怪物競技場與四城軍備賽
城堡的黑市恢復了關於怪物的競技場，對抗組分為紅藍兩方，玩家能判斷怪物的屬性與組合來猜測哪一方獲勝，並且取得獎勵物品，體貼的是即便猜錯了也有安慰獎。四城軍備賽類似怪物競技場，只是出賽的會是四個城市的兵種，例如蘭斯洛特的騎士兵種、吉爾的機械軍團、伊甸的魔法生物群、獅心城的和風軍團等。
極光深隧與潛水艇闖孤島
極光深隧位於極光聖所的深處，玩家必須守護聖所的核心，擊退各種體型、種族的怪物。考驗著玩家對於種族與體型的相剋能力，共有200層讓玩家挑戰。而潛水艇系統則是玩家結交好友互相贈送冒險點數，這些點數可以用來探索大海中央的孤島，共有30層，每一層有七個房間可供探索，越往深處可以拿到的寶物越好。所以結交越多好友，集眾人之力就可以更有能量探索孤島的深處！更多系統介紹，就留待下次再跟各位說明。
《王領英雄》的遊戲設計概念
不論是單人玩法、社群玩法、休閒玩法的設計，製作團隊都希望能有足夠的趣味性與互動性。在逆塔防、塔防、RPG、SLG、RTS等玩法下，盡可能地擴展內容讓《王領英雄》能成為一個好玩的遊戲而不是單就是某一種類型的產品。事前登錄的網站已經開放，歡迎有興趣的玩家們蒞臨指教，如果能預約就太好了，在此謝謝各位玩家的關注。
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