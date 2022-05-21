目前台灣防疫有效嗎？專家：輕症居隔反而有所「耽誤」

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Omicron疫情特性不同，無法達到清零
現今進入與病毒共存階段，引來民怨與恐慌，畢竟台灣人民原先生活在0確診淨土，短時間的轉變令人措手不及，對此，台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙強調，Omicron這支病毒無法用清零的方式，首先Alpha入侵時台灣疫苗覆蓋率不高，一定要清零，直到Delta期間，疫苗保護見效，當然要追求清零，但是因Alpha、Delta的傳播力沒有Omicron強，「Omicron傳播力太強，甚至因原始疫苗失效而引發突破性感染，確診數多，如何能清零？」因此採取共存是必然。
與「輕症」病毒共存，應將防疫焦點放在中重症，避免死亡大增
陳秀熙教授進一步提出看法，他認為「與病毒共存」不夠精準，「我們應該要稱之為『與輕症病毒共存』」，大多數健康的人染疫多為輕症、無症狀，不過並非完全不實施任何照護措施或直接鬆綁，因為有些人尚未完整接種疫苗，或屬於高危險族群，如高齡、慢性病患者，即使打了疫苗還是有可能引發中重症。
因此重點應是「與輕症病毒共存，預防重症和死亡。現今民眾將焦點一直放在確診個案數、又希望把醫療量能發揮在輕症居隔之上，相對會忽略這些脆弱族群，一旦被忽略而沒有早期介入治療，高危險族群變成中重症，就會加速死亡。」
醫療量能緊迫？全民要做好部署，勿過份影響中重症族群
關於近期台灣醫療量能是否瀕臨崩潰？陳秀熙教授指出，「其實每個國家在共存階段時，初期都會遇到類似情況。」，他再次強調，「要看的不是這些高峰的單日確診數字，大多人認為要全面隔離，一直揪出確診者，卻漏掉尚未接種疫苗的人，以及高危險族群，將來就需要收拾大量死亡的殘局。」因此應將防疫能量放在預防中重症和死亡，一味的抱怨無濟於事，把焦點從清零轉為與病毒共存，而社會上每一場所都要做好與輕症病毒共存的部署與準備，如保險權益、醫療分流制度等。
醫療院所若要與病毒共存，陳秀熙指出，假設醫院人力已經短缺，卻有醫護人員確診，但都是接種過疫苗且屬於無症狀或輕症者，應思考是否還需要匡列隔離？另外，若一直將急診人力用於民眾篩檢，將使得急診醫師無法看顧中重症患者。無論中央、地方、每個職場修訂出與病毒共存且能維持基本生活與功能的條款、指引，達到讓台灣恢復正常醫療作業的目標。
「其實是可以很快速的，經過2年疫情，每一個場所都知道如何實施防疫措施，且Omicron大多是輕症、無症狀，應共同走向防止中重症和死亡的策略」。陳秀熙強調，「防疫要基於專業，與人民最大的利益為主軸，當然要用同理心關懷與守護人民確診後的身心狀況，但不要因此過分影響到中重症的患者、沒打疫苗的人和高危險族群。」
若採24小時通報、輕症居隔 恐更加耽誤疫情
陳秀熙表示，「我們犯了一個錯，台灣總看見國外不好的模式，總認為自己會步入後塵。我們應該要汲取國外成功的模式，進而面對問題。」另依傳染病防治法規定，新冠肺炎屬於「第五類疾病」，防疫政策與措施，可由中央主管機關調整。
傳染病防治法第39、44條規定，第一類疾病如鼠疫、天花，必須24小時內通報，並居隔治療，最為嚴格，第五類疾病則依疫情需要調整之。「若今天醫療供給者、決策者、人民都認同Omicron大多為輕症，有需要遵照第一類法定傳染病的模式處理嗎？」中央主管機關當然有此權力決定，但在民主社會裡，政府也得考量民眾需求，如此反而讓防疫的步調恐有耽誤。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53820
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