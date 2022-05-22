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沙國女權一大里程碑　完成全女性機組員首飛

▲沙烏地阿拉伯民航官員今天表示，沙國一家航空公司完成該國首次全女性機組員的飛行，這是保守沙國賦予女性權力的一大里程碑。（圖／美聯社／達志影像）
▲沙烏地阿拉伯民航官員今天表示，沙國一家航空公司完成該國首次全女性機組員的飛行，這是保守沙國賦予女性權力的一大里程碑。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-05-22 11:43:12

（中央社利雅德21日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯民航官員今天表示，沙國一家航空公司完成該國首次全女性機組員的飛行，這是保守沙國賦予女性權力的一大里程碑。

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沙烏地阿拉伯航空（Saudi Arabian Airlines）旗下廉航子公司flyadeal發言人伊斯坎達拉尼（Emad Iskandarani）表示，flyadeal這次寫下里程碑的航班19日從該國首都利雅德（Riyadh）飛往紅海沿岸城市吉達 （Jeddah）。

伊斯坎達拉尼表示，7名機組員「絕大多數」是沙國女性，包括副駕駛，但不含正駕駛，因為她是一名外國女性。

沙烏地阿拉伯民用航空局今天證實flyadeal的說法，並稱近年來女性在沙國航空業的重要性不斷增加。

2019年，當局宣布第1個有沙國女性副駕駛執飛的航班。

沙烏地阿拉伯官員正試圖推動航空業的快速擴張，以讓沙國成為全球旅行樞紐。

沙國目標包括在這個10年結束時，讓年度載客量增加至目前的3倍以上，達到3.3億人次，並在2030年前投資1000億美元在該國航空業，還要成立一家新的國家級航空公司、在利雅德建造一座新的「巨型機場」，讓每年貨物的吞吐量達到500萬公噸。

然而，航空業的分析家質疑，沙烏地阿拉伯的航空公司，是否足以和阿聯酋航空航空（Emirates）、卡達航空（Qatar Airways）等區域老牌航空公司競爭。

沙烏地阿拉伯實際掌權的王儲穆罕默德．沙爾曼（Crown Prince Mohammed bin Salman）親自監督改革，包括將實施長達數10年，不許女性駕車的禁令取消，並放寬賦予男性權利、讓他們獨斷處置女性親屬的所謂「監護」規定。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110522

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