COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

老公呼聲大妻精神瀕崩潰 「止鼾矯正牙套」還一夜好眠

老公呼聲大妻精神瀕崩潰 「止鼾矯正牙套」還一夜好眠
老公呼聲大妻精神瀕崩潰 「止鼾矯正牙套」還一夜好眠

健康醫療網

2022-05-22 14:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】46歲黃姓業務員為了拼業績，幾乎每日都加班到深夜，回到家往往累得倒頭就睡，老婆看了雖然心疼，但如雷鼾聲卻讓她吃不消，精神快要崩潰，嘗試各種方法依然沒改善，輾轉求助牙科醫師，評估後決定量身打造「下顎前移裝置」（又稱「止鼾矯正牙套」），總算順利解除婚姻危機，重溫親密生活。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阻塞型睡眠呼吸中止症    佔最多數

亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德表示，睡眠呼吸中止分為中樞型、阻塞型以及混合型，大約九成都屬於阻塞型睡眠呼吸中止症，這類患者在睡眠時，咽喉附近的軟組織阻塞呼吸道，使得上呼吸道變狹窄，導致呼吸受干擾，人便會產生窒息危機，造成鼾聲如雷以及呼吸中止。

長期放置不治療    嚴重恐致命

廖明德主任進一步說明，阻塞型睡眠呼吸中止症在臨床上常會出現大聲且不規則的鼾聲、睡眠呼吸中斷、不正常的鼻息音、注意力不集中、記憶力衰退等症狀，若長期放置不處理，可能會引發高血壓、心血管疾病以及腦中風等嚴重的併發症，甚至有猝死危機。

止鼾矯正牙套    減少打鼾頻率

廖明德主任強調，止鼾矯正牙套是在上下顎的牙齒各放置一個類似咬合板的固定裝置，讓下顎維持在前凸的位置，舌頭得以往前位移，透過相連組織牽引，帶動軟顎及咽喉壁之肌肉，增加呼吸道的空間，空氣即可順利進入肺部，減少打鼾以及睡眠呼吸中止的情形。

定期回診調整    有效改善睡眠品質

廖明德主任提醒，配戴止鼾矯正牙套必須要定期回診檢查咬合狀況，並且依照睡眠檢查報告，調整口內裝置，不僅睡眠時打鼾聲變小，頻率及次數也顯著改善，不僅睡眠品質變好，翌日更有精神，也讓枕邊人可以一夜好眠。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53841

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

染疫後體質恐現2大變化　中醫：按摩5穴位擊退7症狀

輕症病毒量持續上升？　中醫「視訊診察」助患者康復

猴痘確診病例增！監測範圍擴大　世衛預測：恐擴及全世界

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀