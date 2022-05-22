老公呼聲大妻精神瀕崩潰 「止鼾矯正牙套」還一夜好眠

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亞洲大學附屬醫院牙科主任廖明德表示，睡眠呼吸中止分為中樞型、阻塞型以及混合型，大約九成都屬於阻塞型睡眠呼吸中止症，這類患者在睡眠時，咽喉附近的軟組織阻塞呼吸道，使得上呼吸道變狹窄，導致呼吸受干擾，人便會產生窒息危機，造成鼾聲如雷以及呼吸中止。
長期放置不治療 嚴重恐致命
廖明德主任進一步說明，阻塞型睡眠呼吸中止症在臨床上常會出現大聲且不規則的鼾聲、睡眠呼吸中斷、不正常的鼻息音、注意力不集中、記憶力衰退等症狀，若長期放置不處理，可能會引發高血壓、心血管疾病以及腦中風等嚴重的併發症，甚至有猝死危機。
止鼾矯正牙套 減少打鼾頻率
廖明德主任強調，止鼾矯正牙套是在上下顎的牙齒各放置一個類似咬合板的固定裝置，讓下顎維持在前凸的位置，舌頭得以往前位移，透過相連組織牽引，帶動軟顎及咽喉壁之肌肉，增加呼吸道的空間，空氣即可順利進入肺部，減少打鼾以及睡眠呼吸中止的情形。
定期回診調整 有效改善睡眠品質
廖明德主任提醒，配戴止鼾矯正牙套必須要定期回診檢查咬合狀況，並且依照睡眠檢查報告，調整口內裝置，不僅睡眠時打鼾聲變小，頻率及次數也顯著改善，不僅睡眠品質變好，翌日更有精神，也讓枕邊人可以一夜好眠。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53841
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