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兩強醫院內外科聯手　微創揪出深處肝腫瘤

兩強醫院內外科聯手　微創揪出深處肝腫瘤
兩強醫院內外科聯手　微創揪出深處肝腫瘤

健康醫療網

2022-05-22 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】67歲王姓婦人10年前肝癌治癒，近期肝腫瘤復發，因位置過深、腹腔內沾黏嚴重、風險過高而一度無法周全治療，所幸經羅東博愛醫院與基隆長庚一般外科肝癌團隊聯手進行高難度手術，再度為王女士的癌後人生扳回一城。

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肝癌復發手術難度高    陷入棘手困境

肝癌的治療複雜，常見內科的電燒治療與外科手術臨床治療效果最為顯著。去年9月，67歲王姓婦人繼10年前因肝癌切除右葉肝臟後，近期於門診追蹤時，又被發現3公分的腫瘤復發，此次腫瘤位於肝臟最深處，且王女士肝功能嚴重低下，若以單純內科電燒治療將有大出血風險，傳統外科手術治療也可能因剩餘肝臟無法負荷而造成肝臟衰竭，棘手的病況一度讓肝腫瘤團隊陷入困境。

兩強聯手治療　解除肝癌復發危機

羅東博愛醫院胃腸肝膽科江明峯主任將王女士的案例於團隊會議中提出，決定透過兩院內外科合作，由基隆長庚一般外科宋睿祥主任以腹腔鏡進入病人腹腔中，為江明峯主任引路，避開眾多微小血管與鄰近下腔大靜脈，深入病人肝臟尾葉，讓江明峯主任執行腫瘤電燒。

透過微創手術　降低併發復發

此次合作同時擷取內科電燒方式保存剩餘肝功能，也透過外科微創手術方式，得以更清晰的深入病灶、規避可能的併發風險，手術進行圓滿順利。

宋睿祥主任表示，為了確保病人手術的安全性與降低未來復發的機率，越複雜的肝癌治療，越仰賴跨團隊的合作，此次的特殊案例，宋睿祥主任強調，這不只是病人福氣，也讓雙方團隊的學習都有豐碩收穫。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53842

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