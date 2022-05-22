「單腳水腫」怎麼回事？醫示警：藏奪命危機

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大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，有些民眾誤以為腳腫就是水腫，但一般水腫是雙腳都會一起腫脹，和深層靜脈血管栓塞只有單腳腫，是不一樣的情形。發生深層靜脈血管栓塞時，及早治療是非常重要的，因為血塊會隨著時間由軟變硬，若超過2個月就很難再打通血管了；另外，若血塊脫落並跑到肺部，釀成肺栓塞的情形則容易致命，因此不可輕忽。
楊智鈞說明，深層靜脈血管栓塞的治療會先以血栓溶解劑打通塞住的血管，然而若大量使用時，會有出血風險，尤其是癌症病人或高齡長者更要小心。為此，現行以機械除栓術搭配血栓溶解劑，使用噴射除栓機用水流沖刷的方式將血塊吸出，不僅大幅減少血塊囤積量，也縮短施打血栓溶解劑的時間，提升治療效果也兼具安全性。
楊智鈞提醒，民眾若是高齡或有惡性腫瘤病史，尤其是女性，當發生單邊一腳腫脹現象，一定要及早就醫檢查，才不會耽誤黃金治療期。 象腿 靜脈血栓 肺栓塞 血塊
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：象腿輕忽當水腫？醫師警告：若僅「單腳腫」恐藏奪命危機
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53807
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