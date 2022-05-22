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「單腳水腫」怎麼回事？醫示警：藏奪命危機

「單腳水腫」怎麼回事？醫示警：藏奪命危機
「單腳水腫」怎麼回事？醫示警：藏奪命危機

健康醫療網

2022-05-22 18:31:00

【健康醫療網／編輯部整理】82歲蔡奶奶有乳癌及胰臟癌病史，近日因左腳腫大、疼痛影響行走，而到醫院就醫。經檢查發現，癌症轉移的淋巴結壓迫到骨盆腔血管，導致左側髂靜脈以下全部被血塊阻塞，診斷為深層靜脈血管栓塞。醫師將血塊清除後，同時將被淋巴結壓迫的血管部位放入靜脈專用支架，以預防再次復發。術後第2天蔡奶奶可下床走路，1週後順利從象腿恢復成以往細腿。

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下肢竟會影響到肺，血塊脫落麻煩大了

大千綜合醫院心臟外科主任楊智鈞表示，有些民眾誤以為腳腫就是水腫，但一般水腫是雙腳都會一起腫脹，和深層靜脈血管栓塞只有單腳腫，是不一樣的情形。發生深層靜脈血管栓塞時，及早治療是非常重要的，因為血塊會隨著時間由軟變硬，若超過2個月就很難再打通血管了；另外，若血塊脫落並跑到肺部，釀成肺栓塞的情形則容易致命，因此不可輕忽。

楊智鈞說明，深層靜脈血管栓塞的治療會先以血栓溶解劑打通塞住的血管，然而若大量使用時，會有出血風險，尤其是癌症病人或高齡長者更要小心。為此，現行以機械除栓術搭配血栓溶解劑，使用噴射除栓機用水流沖刷的方式將血塊吸出，不僅大幅減少血塊囤積量，也縮短施打血栓溶解劑的時間，提升治療效果也兼具安全性。

楊智鈞提醒，民眾若是高齡或有惡性腫瘤病史，尤其是女性，當發生單邊一腳腫脹現象，一定要及早就醫檢查，才不會耽誤黃金治療期。 象腿 靜脈血栓 肺栓塞 血塊 

原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：象腿輕忽當水腫？醫師警告：若僅「單腳腫」恐藏奪命危機



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53807

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