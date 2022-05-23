女生「這樣」代表想要？許藍方答案超意外　網讚：受教了

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那女性若不想發生性行為，為何下體還會濕潤？許藍方也解釋，這其實是女性的正常生理反應，就和男性不想發生性行為，也是有可能會勃起，兩者是一樣的道理。而造成女性下體濕潤的原因有很多，像是第一「跟女生的生理週期有關」。
許藍方說，女生會有白帶，這是正常的，而白帶的顏色與味道才是決定正常與否的關鍵，白帶又會因為女性生理週期有不同的形式與樣貌，「簡單來說，當女生在排卵期，下體自然就會比較濕潤，這跟是否想發生關係，完全無關」。
也就是說，即便女性真的想要發生性行為，下體也不見得會濕潤，許藍方表示，女性的生理週期一樣有關係，像是若沒碰上排卵期，就代表這個狀態「不是想就容易濕」，也可能是身體較疲累、壓力較大，但還是會因為「個人體質」而有所不同。
如果女性今天真的「想要」了，但下體就是乾乾的該怎麼辦？許藍方也表示，碰到這種情況時，另一半的「努力」就很重要。如果「前戲」做得好，讓女生沉浸在愛裡面，她的身體就會自然藉由巴氏腺體去分泌出她的興奮液。不過她也提醒，若女方真無法濕潤也不必勉強，可以透過潤滑液達到一樣的效果，最後她也強調「請不要用一個人私處的乾濕來代表一個人的慾望」，要不要進行性交，重點在於「她有沒有答應你要做這件事」。
貼文一出，網友紛紛大讚，「謝謝甜美藍方博士專業、詳盡的解說！」、「受教了」、「謝謝博士為女生講解的很清楚」、「尊重對方的意願很重要」、「博士說的準沒錯，這事本來就是沒有一定的，而且，要尊重對方的意願，連最基本的尊重都做不到，怎能會有雙方的性愛愉悅呢！」、「謝謝博士」。（編輯：郭佩蓉）