驚險一瞬間！男公園持刀劃傷老翁 咆哮揮刀拒捕又刺傷警
22日上午，桃園中壢一名40歲的張姓男子，於中正公園持鐮刀劃傷74歲的蔡姓老翁，轄區警方獲報後展開搜索，在公園內發現徘徊逗留的張男，雙方僵直對峙，過程中張男持一柄小刀拒捕，衝突中，林姓員警不慎被小刀刺傷左胸口，所幸支援警力抵達，合力壓制逮捕張男，結束這場驚魂記。
據了解，張男22日上午，持鐮刀劃傷蔡翁腿部後逃離現場，中壢分局中壢派出所獲報後，立即派員趕抵，並於公園內尋獲逗留的張男。逮捕過程中，張男不斷咆哮、持小刀揮舞拒捕，場面險象環生，而林姓員警礙於公園內有許多民眾，若貿然開槍恐傷及無辜，因此僅持警棍與辣椒水對應。
之後林員與張男發生拉扯，林員不慎被刀子刺傷左胸口，所幸支援警力及時趕到，合力將張男壓制逮捕上銬，訊後依殺人未遂、妨害公務罪嫌，將張男移送桃園地檢署偵辦。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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