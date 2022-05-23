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驚險一瞬間！男公園持刀劃傷老翁　咆哮揮刀拒捕又刺傷警

▲男公園持刀劃傷老翁，咆哮揮刀拒捕又刺傷警，最後被支援警力合力壓制逮捕 。（圖／翻攝畫面）
▲男公園持刀劃傷老翁，咆哮揮刀拒捕又刺傷警，最後被支援警力合力壓制逮捕 。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-05-23 12:16:26

22日上午，桃園中壢一名40歲的張姓男子，於中正公園持鐮刀劃傷74歲的蔡姓老翁，轄區警方獲報後展開搜索，在公園內發現徘徊逗留的張男，雙方僵直對峙，過程中張男持一柄小刀拒捕，衝突中，林姓員警不慎被小刀刺傷左胸口，所幸支援警力抵達，合力壓制逮捕張男，結束這場驚魂記。

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據了解，張男22日上午，持鐮刀劃傷蔡翁腿部後逃離現場，中壢分局中壢派出所獲報後，立即派員趕抵，並於公園內尋獲逗留的張男。逮捕過程中，張男不斷咆哮、持小刀揮舞拒捕，場面險象環生，而林姓員警礙於公園內有許多民眾，若貿然開槍恐傷及無辜，因此僅持警棍與辣椒水對應。

之後林員與張男發生拉扯，林員不慎被刀子刺傷左胸口，所幸支援警力及時趕到，合力將張男壓制逮捕上銬，訊後依殺人未遂、妨害公務罪嫌，將張男移送桃園地檢署偵辦。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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