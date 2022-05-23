許鈞鈞車震戲「晃到滿頭汗」　導演制止：不確定能播

許鈞鈞在三立台劇《一家團圓》飾演惡女「小三」，一見余秉諺就解襯衫釦子，她笑說第一天上工就床戲、親吻通通來，超害羞的。因為之前並沒有和余秉諺合作過，要親之前還小心翼翼的跟秉諺哥說：「秉諺哥，我等等會真親你喔。」余秉諺還笑說這小三好有禮貌，但兩人對戲最累是要克服身高差，許鈞鈞發現原來不夠高的話是無法強吻余秉諺的，後來高根鞋得越穿越高，至少借位也要借到。
她還記得余秉諺剛隔離出來就有車震，待在那車子裡的小空間真的滿頭大汗，還要一邊演一邊自己震，震到導演說：「莫妮卡妳別晃這麼大，我不確定這能不能播。」她演完隔天還全身痠痛2天，讓她還以爲自己確診，不然怎麼會全身痠痛。
戲裡壞女人都會有報應，像是夏語心各式跌倒、被武器毆打、臉吃蛋糕、洗腳水淨身、被打巴掌打頭、抓頭髮、開車撞人以及被車撞，已經快要變成女打仔了，看到夏語心的下場，許鈞鈞都已經做好心理準備，只要能讓觀眾洩恨的方式她都能接受，畢竟現在已經開始很多怒罵聲出來了。
這兩位小三在劇中分別對上「大老婆」黃瑄和林筳諭，仇恨非常深，但她們私下卻偏偏又是談得來的好朋友。許鈞鈞說黃瑄常常會給她小零食、請大家喝飲料，2年沒拍八點檔，有時NG卡詞也不會有不好的情緒，連她都覺得黃瑄人太好了，好難對她使壞。而夏語心跟林筳諭天天都會互傳訊息，夏語心還早上打電話叫她起床拍戲，難怪她都開玩笑說自己是林筳諭男友，「沒有我她的生活會很無趣。」