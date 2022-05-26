股東會前線／3金控現金殖利率逾6%　跌勢下金融存股策略

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統計今年現金股利每股配發金額的前5大金控，以金控雙雄富邦金、國泰金每股均配3.5元最高，證券龍頭元大金則配1.5元現金股利，公股龍頭兆豐金也配發1.4元現金股利中信金現金股利也有1.25元，而第一金、開發金、合庫金今年也現金股利也有1元水準。
今年15家金控大多配息重於配股，像是國泰金、中信金、開發金、新光金、日盛金都是完全配息、零配股，兆豐金則是睽違9年、永豐金闊別3年再發股票股利，其中富邦金每股擬配發現金股利3.5元、股票股利0.5元，合計總股利配發4元與去年相同，股利依舊稱霸所有金控，以5月25日收盤價計算，現金殖利率5.88%。
國泰金去年獲利亮眼，每股稅後純益10.34元創下歷史新高，普通股每股擬配發3.5元現金股利，亦創下歷史新高，比去年整整多出1元，現金殖利率更達到6.81%。另外，元大金每股擬配發1.5現金股利及0.3元股票股利，合計總股利配發1.8元，現金殖利率也有6.51%水準，而開發金每股擬配發1元現金股利，現金殖利率亦達6.58%。
至於日盛金每股擬配發0.7元現金股利，現金殖利率也有5.67%，其他像是中信金配1.25元現金股利、新光金0.43元現金股利、國票金擬配0.65元現金股利及0.5元股票股利及永豐金配0.8元現金股利加0.1元股票股利，這4家金控現金殖利率也在4%以上，又以中信金現金殖利率4.93%最高。
當然，存股族偏好金融股，也與金融股穩定性較高、營運與股利政策穩健有關，股息殖利率更遠高於定存利率，有些還搭配股票股利的個股，就累積資產部位角度來看，也可增加投資人持股，因此，只要公司基本面無虞有成長性，等於現金股利可挹注有現金收益外，還能多賺來自股票股利的資本利得。
值得注意的是，金融指數從2020年3月31日低點1121.01點漲至今年4月6日高點1927.41點，漲幅達71.94%，但之後殺聲隆隆，金融股至今跌幅已超過15%，更成為外資提款機，也讓偏好金融存股族心驚膽顫，到底該續抱還是先出場？群益奧斯卡基金經理人杜欣霈接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，金融股在前一個月甚至還是正報酬，4月中開始跌，與台灣升息無法對應美國步伐，導致銀行股賣壓湧現，5月受到防疫保單影響，加上本土疫情恐衝擊島內經濟，尤其金融股也是反映經濟層面的產業，在疫情所產生諸多因素影下，也導致金融股賣壓沈重。
台新投顧副總經理黃文清接受訪時也認為，這波金融股表現較弱原因，與防疫險有關，但金融股是中長期偏多，主要是6月還會再什息，並相對看好以銀行為主的金控股後勢，尤其現在股價回檔處於比較偏低價位，看起來金融股還是有機會，畢竟防疫保單問題目前看起來也還在可控範圍，也已反映在股價上。
在操作策略上，黃文清建議仍可逢低進場，尤其到後面這些金融股還要除息，還會配發股息，股息殖利率也高，受惠美升息利差擴大的個股包括以銀行為主體的金控，還是可以留意，尤其這幾年來金融業獲利非常好，不用過度擔心，防疫險應屬一次性理賠，現在看起來也在可控範圍，大致上不必過度擔心。
杜欣霈也認為以存金融股來說，今年1-3月金融股還沈浸在正向氛圍，現在就是個別表現，好壞有明顯落差，很難全面看好或看壞
，若要繼續存股某些標的應該可以繼續，只是要擇優選擇，可先正面表列，由於全球吹起升息風，尤其美國最明確且升幅大，因此美元放款或外幣放款比重大的銀行也將受惠。
至於負面表列則要看防疫保單占資產大不大，而不是光看防疫保單賣了多少張，即便像富邦產險賣很多防疫保單，因富邦金控資產也很大，就算理賠幾百億對富邦金可能影響性不大。另外，金融業也有不少投資部位，投資會受資本市場波動影響，尤其投資部位龐大的壽險業，還有本土疫情嚴峻預期也會影響內需經濟，放款對象偏向中小型企業的銀行可能也要注意，放款對象鎖定大型企業、公共工程及房貸的相對較為看好。
因此，存股族挑股除看現金殖利率外，就量化數據來看，還可注意過去幾個月平均股東權益報酬率（ROE）及過去3-5年股利平均配發率，如果平均配發率波不大，現在反而會是一個買進機會，尤其15家上市櫃金控，過去幾季資產品質維持在不錯水準之上，現在股價也跌下來，現金殖利率表現也出來，只要擇優選擇，剔除扣分項目，現在這個價位還是有值得存股的，如果持有這些好的標的，卻在現在跟著賣，相信長期會後悔。