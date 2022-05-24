陳文茜自曝血氧剩85%！醫揭觀察「3步驟」：最好趕快就醫
媒體人陳文茜近年身體健康不佳，自曝日前血氧一度低到85％，讓她頭痛欲裂，使出最後力氣跑到頂樓淋雨，直喊「想解脫」，後來助理在旁協助才讓陳文茜逐漸意識較為清醒。對此，重症醫陳志金以「血氧濃度85％，怎麼辦？」為題發文，傳授大家觀察3步驟，若都符合最好「趕快就醫」，並指出睡眠呼吸中止症的患者較容易發生血氧濃度掉到85％，這時就該去找睡眠專科醫師診療。
陳志金醫師表示，「血氧濃度85％，怎麼辦？1.先確認血氧機沒買到仿冒的。2.有正確使用、有夾好、沒有塗太厚的指甲油。3.情況是否持續？有沒有喘、冒冷汗、頭暈、心悸、胸悶等症狀？如果以上皆是，最好，還是不要冒險做其他的事！要趕快就醫～」
陳志金醫師透露，「有打鼾與睡眠呼吸中止症的人，在睡眠時，血氧濃度間歇性的掉到85％(甚至以下)，還不少見！這個不用去看急診，要叫他去看『睡眠專科醫師』～有些慢性、先天性心肺疾病的人，或者高山上的住民，的確也可能長期處於較低的血氧濃度，而沒有『特別的不適』。」
陳志金醫師最後結論，「血氧濃度85％是不是緊急的事？要看是否測量正確？要看情境，要看是否合有相關窘迫的症狀、是否持續…等等因素。」另外針對指甲油的部分，陳志金醫師也進一步說明，「是的，塗太厚的指甲油會影響測量，有專業網友補充，光療、指甲油、水晶指甲，都會影響血氧的測定」。（編輯：倪浩軒）
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