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璀璨之星出道1000天　王品澔盼家人以他為傲

▲王品澔出道1000天，受邀擔任2022伊林璀璨之星形象代言人。（圖／王品澔IG）
▲王品澔出道1000天，受邀擔任2022伊林璀璨之星形象代言人。（圖／王品澔IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-25 00:00:00

第11屆伊林璀璨之星官方報名開跑了，除Up直播平台免費報名至5月26日外，即日起至7月6日可上伊林璀璨之星官網報名。3年前榮獲伊林璀璨之星男模組冠軍一圓明星夢的王品澔，日前出道已滿1000天！提起當時報名璀璨之星的歷程，他坦言當時自己什麼都不懂，但可能與自己是運動員的特質有關，「我個性就是一直衝，先做再說，什麼都不想，就先報名了。」他也透過自身的經驗，呼籲想踏入演藝圈的年輕人，「勇敢報名就對了！」

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▲▼王品澔3年前榮獲伊林璀璨之星男模組冠軍。（圖／伊林娛樂提供）
▲▼王品澔3年前榮獲伊林璀璨之星男模組冠軍。（圖／伊林娛樂提供）
▲▼王品澔3年前榮獲伊林璀璨之星男模組冠軍。（圖／伊林娛樂提供）
璀璨之星選秀出道超過1000天的王品澔，這3年跨足時尚伸展台、戲劇、綜藝實境節目，成績表現出色，也交出亮麗成績單。他擔任2022伊林璀璨之星形象代言人，分享出道至今的點點滴滴，他表示當時在學校看到徵選海報後，什麼都沒多想就報名，雖然自己對演藝圈完全不了解，但透過網路資訊與影片學習，最終完成夢想；他特別鼓勵個性內向害羞的年輕朋友勇敢報名跨出第一步，追求自己喜歡的事，比賽過程中，他覺得決賽前的培訓收穫，是學校及職場上學習不到的經驗。

▲王品澔鼓勵年輕朋友勇敢報名跨出第一步，追求自己喜歡的事。（圖／王品澔IG）
▲王品澔鼓勵年輕朋友勇敢報名跨出第一步，追求自己喜歡的事。（圖／王品澔IG）
王品澔表示，這一路走來，面對許多未知的挑戰，難免需要承受不同的壓力，但他堅持「做就對了」，他認為每一份工作都應該去適應、去學習，「這些都是成長的養分，即使遇到困難，也從未想過放棄。」他也提到，雖然自己仍最喜歡演戲挑戰不同的角色與劇本，但其實各領域都想嘗試看看，不會因不擅長就退縮，期盼未來能成為全方位的藝人，都能拿到更好的成績。

▲王品澔期盼未來能成為全方位藝人。（圖／王品澔IG）
▲王品澔期盼未來能成為全方位藝人。（圖／王品澔IG）
王品澔參加《全明星運動會3》表現優異，大受觀眾喜愛，賽季間IG粉絲人數從原本的4萬又暴增10萬人，目前已擁有超過15萬的粉絲，他近期參與錄製實境節目《全明星觀察中2》，令他印象最深刻的是下田撿福壽螺，受到田裡泥土混濁影響，撿福壽螺的視線其實不太好，身高189公分的他，赤腳踩在田裡一直彎腰行走，他笑稱，「全身腰酸背痛，也深刻感受到農夫的辛苦。」

▲▼王品澔近期參與實境節目《全明星觀察中2》。（圖／王品澔IG）
▲▼王品澔近期參與實境節目《全明星觀察中2》。（圖／王品澔IG）
▲▼王品澔近期參與實境節目《全明星觀察中2》。（圖／王品澔IG）
節目中，王品澔展現流利台語，粉絲們跨他之前在戲劇《天之驕女》台語講的很好，他謙虛說，「其實我台語沒有很好，滿分10分的話，演《天之驕女》前大約只有3至4分，現在應該有進步到6至7分。」他說小時候在南投老家，雖然聽得懂台語，但說得不流暢，拍戲期間遇到比較困難的詞彙，還會打電話求助家人，現在回老家時，會開始用台語跟阿公阿嬤對話，雖然仍會講錯，但透過家人的糾正，似乎真的有進步，大家都說他台語愈講愈好。

▲王品澔工作忙碌，加上疫情影響，能回家的時間有限。（圖／王品澔IG）
▲▼王品澔工作忙碌，加上疫情影響，能回家的時間有限。（圖／王品澔IG）
▲王品澔工作忙碌，加上疫情影響，能回家的時間有限。（圖／王品澔IG）
受到疫情影響，王品澔只有農曆新年短暫回南投3天就北上工作，從小與家庭關係緊密的他表示，上一次回家前也是好幾個月沒回家，有時候工作空檔想回去看家人，但因為疫情的關係，家人也希望我留在台北照顧好自己，所幸現都透過視訊聯繫感情。他說，家人給他很大的支持力量，他也希望演藝工作能越來越好，讓父母放心並以他為傲。

2022伊林璀璨之星總決賽將於8月29日登場，本屆報名共分成四組，「模特兒組」、「演藝組」、「網紅創作組」、「Star Dreams無限女孩組」，期盼能發掘各領域具潛力的新秀。（編輯：楊穎軒）

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