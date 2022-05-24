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車禍顏面創傷變形　新式「微創手術」不留明顯疤

車禍顏面創傷變形　新式「微創手術」不留明顯疤
車禍顏面創傷變形　新式「微創手術」不留明顯疤

健康醫療網

2022-05-24 20:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】42歲A小姐，因騎乘機車時不慎車禍受傷，被送至急診室醫治。檢查後發現腦部無明顯損傷，但右臉頰的顴骨及眼眶骨底粉碎性骨折，導致顏面下陷變形，眼球活動因而受限，看東西複視。所幸經過整形外科醫師評估治療，以微創內開手術切口重建顏面骨折，術後復原良好，A小姐臉上已看不到創傷痕跡，終於讓她笑逐顏開。

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機車交通事故    顏面外傷＋骨折最常見

奇美醫學中心整形外科主治醫師許翰平指出，臺灣人口稠密，道路規劃不易，交通環境相對混亂，機車交通事故發生時，儘管騎士戴有安全帽，能有效降低腦部傷害，但顏面外傷甚至骨折情況卻也屢見不鮮；還有隨著高齡化社會的來臨，不少老人家因自身行動不再便利，且骨質密度不如以往，若不甚跌倒撞及臉部，也很容易造成顏面骨折。

新式微創手術    避免開刀留疤

許翰平主治醫師說明，傳統的顏面骨折創傷可透過精巧的復位及固定手術，恢復其臉部輪廓及咬合完整功能，達到原來顏面對稱狀況，但重建手術容易在臉部留下明顯疤痕，為其美中不足之處。

而隨著醫療科技的進步發展，新式的無痕內開切口微創手術，將疤痕藏在眼瞼內層及嘴巴上方牙齦齒溝，可免於留下明顯的臉部疤痕，讓這類型的創傷病人多了一項新選擇。

術前需多方面評估    對症下藥恢復快

顏面骨折通常是因嚴重外力撞擊，可能同時伴隨腦部、眼睛、頸椎、甚至是其他軀幹或四肢的損傷，可能受的力道大小依序為前額骨>上頷骨>顴骨>鼻骨。許翰平主治醫師強調，在第一時間應先穩定病人的生命徵象之後才治療顏面骨折；此外，手術前需要多方面的考量，尋求專業醫師的檢視與評估，充分跟醫師溝通討論，選擇適合手術方式與需要置放的骨板、骨釘材質，術後更要避免感染及注意傷口照護，才能獲得較好的治療效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53862

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