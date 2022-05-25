為融入角色逼自己交友　男星「剃平頭」意外開發新戲路

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像是洪義就曾接到個性較自私、討人厭的角色，他坦言與本人行為模式有極大差距，但就是必須透過觀察幾位個性較不討喜的朋友做詮釋，洪義笑說：「可以這麼說，以前我會覺得有些人個性很討厭不喜歡往來，但現在覺得多認識朋友是累積表演的資料庫，所以有交朋友的機會時，在想法上會變得更開闊。」
在去年拍攝的作品中，洪義為戲換上平頭造型，談起當時情景，他坦承過去其實不曾以平頭造型示人，要一下剪這麼短說不會捨不得是騙人的，甚至有點失去安全感，但為了角色沒有回頭路，他轉念，希望剪完平頭後能面對全新的自己，而這造型則迎來許多好評，身邊友人們也認為洪義非常適合俐落短髮。
洪義表示：「可能過去長頭髮時整體看起來比較內向難接近，平頭後整個人有稍微陽光一點，然後在剪短髮後也接到不少試鏡機會。」且洪義在近期參與的試鏡或是演出中，有許多是過去合作過的導演重新找他來演出，這對於洪義更是鼓勵，他認為某種程度上這代表自己的努力有被看見與記住，心裡會更加踏實。
而在演完每個角色後，洪義都會問自己有沒有喜歡這次的演出，他堅定表示目前非常珍惜每個工作機會，也越來越享受拍攝的過程而並非只注重結果，更期許能開發更多戲路、累積各種表演經歷。（編輯：楊穎軒）