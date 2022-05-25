骨鬆治療中能否打COVID-19疫苗？　醫：長期治療者不衝突

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臺大醫院老年醫學部詹鼎正主任分享，從國內外的報導和研究文獻資料均證實，只要老人能夠將COVID-19疫苗打好打滿三劑，當不小心染疫時，得到重症及死亡的機會都將會大輻下降。而國外的資料也發現，65歲以上的老人家打了第四劑，在增加防護上也有相當不錯的效果。所以目前衛生單位與各縣市醫療院所也開始提供65歲以上的年長者施打第四劑的追加劑。
原因在於，過去確診個案相對較少的時候，如果老人家沒有打疫苗，但是同住家人都完成施打了，只要老人家減少或避免外出，可能受到感染的機會相對就能減少。但最近幾個月以來，因為社區感染的情況升溫，加上確診人數每日遽增，面對感染的風險已經防不勝防，如果這時候老人家沒有接種疫苗，得到COVID-19感染的機會相對於過去就會提高許多。
施打COVID-19疫苗跟骨鬆用藥有什麼關係？
目前常用的骨鬆藥物，以針劑為大宗，而骨鬆是老人家很常見的慢性病之一，必須長期追蹤治療，所以有可能發生施打疫苗的當天，也要打骨鬆針，如果因為同時間施打而產生了副作用，就無法知道是因為打COVID-19疫苗，還是因為施打骨鬆藥物造成的，因此，詹鼎正主任表示，目前專家有以下建議施打的時間：
1.針對雙磷酸鹽類針劑，不論是3個月一劑或是一年一劑的，建議與COVID-19疫苗間隔一週再做施打。
2.針對單株抗體類針劑，不論是1個月一劑或是6個月一劑的，建議與COVID-19疫苗間隔4-7天施打。
不過，如果骨鬆藥物已經長期施打，而且沒有明顯副作用，與COVID-19疫苗有沒有間隔也就沒有太大的關係了，因為這時如果有不舒服的現象，應該是COVID-19疫苗造成，不太可能是骨鬆藥物造成的關係了。
基於同樣的理由，平時固定使用的藥物，包括施打的針劑或口服的藥物，該藥物的副作用通常在長期使用期間就會明顯出現了，不太會與施打COVID-19疫苗造成的副作用混淆，不必特別間隔時間。詹鼎正主任特別強調，疫情期間很多老人家，因為擔心到醫院看病會有感染風險，所以本來該定期回診追蹤治療的慢性病，反而沒有定期回診及用藥，這樣的就醫行為，在罹患骨鬆的老人家身上可能特別危險。因為某些骨鬆藥物，如果晚了幾個月服用或施打，骨密度就會開始下降，這樣連帶骨折的機會也有可能急速增加。因此，詹鼎正主任建議在防疫的同時，務必要定期回診及規則用藥才能好好控制慢性病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53893
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