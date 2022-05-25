四大拍立得排行！老牌富士選擇多、寶麗來觸控螢幕神方便
雖然智慧型手機當道，內建相機功能已極為強大，不過還是有民眾喜歡拿在手上的相紙，尤其是可隨身攜帶、隨拍隨印的拍立得，享受當下洗出照片的即時感。市面上拍立得品牌款式眾多，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網路聲量，分析最受網友熱議的4大家用拍立得品牌。
觀察網友熱議的拍立得品牌，老字號品牌富士FUJIFILM、柯達KODAK、佳能 Canon，近年來都爭相推出拍立得的相機機款，其中富士在拍立得的機身設計上有不同的造型主題，引起許多討論關注，就有網友表示：「富士的拍立得超可愛，出遊掛在身上也好看」、「不管當道具還是揹在身上都很時尚」，網路討論度遙遙領先各品牌，穩坐聲量排行冠軍。
同樣廣為人知的佳能Canon則推出貼紙式底片，讓使用者能直接將相片貼在牆上或是日記上，收藏更方便。除此之外，身為拍立得創始品牌的寶麗來，主打少見的觸控螢幕編輯功能，民眾在印出拍立得照片前，可以先行編修，讓許多人直呼：「真的好方便，完全不用怕拍壞」、「很貼心，亮度調一下很重要」。
進一步觀察民眾選購拍立得的考量，多數網友普遍關注機身的外觀造型，許多打算購入拍立得的網友表示：「被拍立得的復古造型燒到所以才入手」、「紫色外殼好美，所以很猶豫不知道怎麼下手」，可見拍立得的外觀設計常是吸引民眾入坑的優先要點。
此外，網友也經常請益評比不同機款之間的「配件規格」，例如拍立得的相紙底片除了分為正方形、長方形，底片的邊框、顏色、品質也有許多不同圖案、規格可挑選，成為另一討論重點：「用復古黑白的特色相紙，拍出來超有質感」、「相紙底片的品質真的有差，選購前建議多看其他人的實際印出狀況」。
價格同樣是重要考量之一，日前有網友發文請益：「價錢較高、功能多，但不知道適不適合新手的拍立得機款」，引發熱議，眾人建議先買便宜初階款就好，以免一下子就玩膩收進倉庫。拍立得的體積大小也讓不少人在意，「一定先挑又輕又小的，不然帶出門超麻煩」、「之前買一台太大，小包根本放不下，之後就沒帶出去過了」，提醒他人下手前要留意機身大小。