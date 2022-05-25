健康促進入醫療法　診斷「去醫師化」真的是好事？

我是廣告 請繼續往下閱讀
而在民眾常見的下背痛問題方面，常見可能的病因包括有單純姿勢不良或肌肉拉傷，但也可能是腰椎滑脫、僵直性脊椎炎、癌症骨轉移、腎結石或骨折等問題引起的，看似簡單的症狀其實可能隱藏著嚴重的病因。楚恆毅強調，「診斷」是所有醫療行為之首。
而在明確的診斷之後也需要有多專業的介入，像是骨質疏鬆症患者除了需要承重運動外，也需要有鈣質及維他命的補充，並考慮配合骨質疏鬆藥物的治療，同時要評估是否有因為其他如內分泌原因而造成骨質疏鬆症。完整而全面的介入，才能真正的促進健康。
因疾病而需要接受徒手、復健儀器、運動治療的患者，就需要物理治療師協助依據醫師處方來進行物理治療。「物理治療」其實是很專業的領域，在處理疾病個案是屬「治療」的特質。楚恆毅分享，物理治療師的養成及訓練過程，強調功能性評估與促進，但是醫師養成教育更包含全面性病理診斷與治療。功能性評估固然重要，但是首先應確立診斷。在專業分工的情況下，醫師進行診斷及處方開立，而治療師依醫囑執行疾病治療，才能完整的給予患者合適的照顧。
非醫療行為與醫療行為模糊化 醫：非全民之福
目前的法令規定，「物理治療師」是須經國家考試認證的專業醫事人員，其在執行臨床治療業務時， 為執行醫療行為。所謂醫療行為，即以治療、矯正或預防人體疾病、傷害、殘缺為目的，所為診察、診斷及治療之行為。
近日物理治療師學會及多位立委訴求修改相關法令，欲將非醫療行為之「健康促進、延緩失能、運動防護、特殊教育」等納入醫療法， 也就是修改物理治療師法第12 ，使治療師在執行以上業務時得不需醫師醫囑，可以直接執行。然而，草案中並未載明上述非醫療行為之界定。實務上如同前述，逕自判斷某些狀況為非醫療行為，缺乏診斷之基礎，逕行介入，即使治療師認定為非醫療行為，仍實具有一定風險。
楚恆毅認為，把非醫療行為納入「醫療法」，將可能造成立法的紊亂。何況非醫療行為本來就不需醫囑， 護理師法、營養師法裡面也沒有健康促進項目，但是這些專業也在從事健康促進等項目。再者如太極拳教練、彼拉提斯老師、運動教練等也可以做健康促進及預防失能，原本就無違法疑慮。一旦立法載明這些情況下不需醫囑執行， 而且僅能由物理治療師自行判斷 「與傷病診治無關」，反倒使上述人員有違法之虞。且容易把「評估」與「診斷」混淆，「健康促進」與「治療」之界線不易劃清，如此一來，恐怕連消保法也無從保障民眾的權益。
因此當疾病/非疾病診斷由非醫師專業自行決策，使得「醫療行為」與「非醫療行為」模糊化，絕非全民之福。
文章來源：台灣復健醫學會秘書長楚恆毅
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53897
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw