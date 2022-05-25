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食慾下降「糞便偏黑」竟是大腸癌末期！醫：養成自我檢查便便以免耽誤治療

食慾下降「糞便偏黑」竟是大腸癌末期！醫：養成自我檢查便便以免耽誤治療
食慾下降「糞便偏黑」竟是大腸癌末期！醫：養成自我檢查便便以免耽誤治療

每日健康-每日都做得到的健康

2022-05-25 13:30:43

國人10大癌症排行中以大腸癌居冠多年，根據統計，台灣大腸癌的發生率已是世界第一。營養功能醫學專家劉博仁醫師日前發文鼓勵民眾應該養成檢查自己便便的習慣，以更了解自己的飲食習慣對身體造成的變化。

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劉醫師在臉書粉專《劉博仁營養功能醫學專家》發文分享，一位女士因為食慾減低導致體重下降，看了診所醫師也吃了許多腸胃藥卻仍不見改善，就這樣過了幾個月後，在醫師的催促下做了大腸鏡檢查，結果發現竟是大腸癌第四期！

原來她的糞便顏色在早前已有些變化，顏色偏黑，但是她只看過一次卻不當一回事，因此耽誤了治療時機。

另外，還有一位男士因習慣看自己的便便，某次看到糞便裡帶有血絲，便趕緊去給醫生檢查，結果發現是痔瘡。很久沒有做健康檢查的男子也因此照了大腸鏡，豈料竟發現大腸裡有十幾顆息肉，經醫生安排手術切除後便無大礙。

因此劉醫師建議大家，最好養成如廁後查看自己便便的習慣，以便更了解自己的飲食習慣，同時觀察身體的變化。

如何排出理想的便便

醫師表示，健康理想的便便最好像是像香蕉一樣，出來時成條狀，顏色偏金黃色，不乾不硬，排出時間短暫且順暢。

1.大便成條狀，但是排出時不是很順，表面凹凸不平，需多補充一些蔬果和水分，就會更好。

2.大便像一顆顆羊大便一樣，又乾又硬，除了多喝水，也要多攝取蔬菜水果膳食纖維。

3.大便像一小塊一小塊馬鈴薯狀，軟軟的，伴隨腹瀉，或是像巧克力泥狀，可能是腸躁症或是腸道菌相失衡，則需多吃蔬菜以及補充益生菌。

4.  腹瀉可能是細菌性腸炎或是腸道過敏。

5.  大便變黑，就要留意是否有消化道出血，尤其胃潰瘍等。

6.大便帶有鮮血，可能是痔瘡出血或是大腸直腸腫瘤，要請腸胃科或是大腸直腸外科醫師確認。

7.排便習慣改變超過一周，或是出現貧血、體重下降、食慾不佳的情況，也要馬上請醫師診斷為佳。

Unsplash
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越早發現治愈率越高

大腸癌治癒率很高，越早發現治愈率越高且預後良好。劉醫師以自己曾收治過的一位男病患為例，有一次因做常規健康檢查時發現貧血，加上腸癌指數CEA上升、糞便潛血檢查結果顯示陽性，醫師便馬上安排為他照大腸鏡，結果確診為大腸癌第二期，經過治療後目前已經痊癒。

最後醫師再次叮囑，除了最好每天排便一次，也要養成在便便後回眸一顧的好習慣， 並且定時接受體檢，及早發現異樣就能把握黃金治療時機，並提升治癒率與存活期。





本文經劉博仁醫師臉書粉專《劉博仁營養功能醫學專家》授權報導

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