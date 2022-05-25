食慾下降「糞便偏黑」竟是大腸癌末期！醫：養成自我檢查便便以免耽誤治療

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原來她的糞便顏色在早前已有些變化，顏色偏黑，但是她只看過一次卻不當一回事，因此耽誤了治療時機。
另外，還有一位男士因習慣看自己的便便，某次看到糞便裡帶有血絲，便趕緊去給醫生檢查，結果發現是痔瘡。很久沒有做健康檢查的男子也因此照了大腸鏡，豈料竟發現大腸裡有十幾顆息肉，經醫生安排手術切除後便無大礙。
因此劉醫師建議大家，最好養成如廁後查看自己便便的習慣，以便更了解自己的飲食習慣，同時觀察身體的變化。
如何排出理想的便便
醫師表示，健康理想的便便最好像是像香蕉一樣，出來時成條狀，顏色偏金黃色，不乾不硬，排出時間短暫且順暢。
1.大便成條狀，但是排出時不是很順，表面凹凸不平，需多補充一些蔬果和水分，就會更好。
2.大便像一顆顆羊大便一樣，又乾又硬，除了多喝水，也要多攝取蔬菜水果膳食纖維。
3.大便像一小塊一小塊馬鈴薯狀，軟軟的，伴隨腹瀉，或是像巧克力泥狀，可能是腸躁症或是腸道菌相失衡，則需多吃蔬菜以及補充益生菌。
4. 腹瀉可能是細菌性腸炎或是腸道過敏。
5. 大便變黑，就要留意是否有消化道出血，尤其胃潰瘍等。
6.大便帶有鮮血，可能是痔瘡出血或是大腸直腸腫瘤，要請腸胃科或是大腸直腸外科醫師確認。
7.排便習慣改變超過一周，或是出現貧血、體重下降、食慾不佳的情況，也要馬上請醫師診斷為佳。
越早發現治愈率越高
大腸癌治癒率很高，越早發現治愈率越高且預後良好。劉醫師以自己曾收治過的一位男病患為例，有一次因做常規健康檢查時發現貧血，加上腸癌指數CEA上升、糞便潛血檢查結果顯示陽性，醫師便馬上安排為他照大腸鏡，結果確診為大腸癌第二期，經過治療後目前已經痊癒。
最後醫師再次叮囑，除了最好每天排便一次，也要養成在便便後回眸一顧的好習慣， 並且定時接受體檢，及早發現異樣就能把握黃金治療時機，並提升治癒率與存活期。
本文經劉博仁醫師臉書粉專《劉博仁營養功能醫學專家》授權報導
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