4染疫童併發腦炎病逝！黃立民：「高」病毒量較容易進入腦部

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羅一鈞也證實，目前兒童重症中的6例腦炎個案，除了已經正式公布的3例死亡之外，待審中的4歲女童以及10歲男童死亡案例，10歲男童已經被判定死因有相關，正式納入兒童染疫腦炎死亡個案，4歲女童則是先前已公布過的腦炎合併多重器官異常的重症個案，也剛收到死亡通報，指揮中心會花幾天時間收集資料跟研判之後，再正式對外公布。
兒童腦炎比鄰國多！恐與基因、環境有所相關
羅一鈞表示，目前觀察到兒童腦炎比較增加的地方，只有台灣跟香港，鄰近的日本、韓國則沒有看到類似報告，這是否跟華人的遺傳、代謝或環境因子 有關，尚有待進一步的研究，國內專家也在考慮跨院進行研究及探討。
黃立民也認為，首要的因素是基因，台灣人、香港人是不是有共同的基因條件讓感染新冠後容易合併腦炎，此外環境也要去調查，但目前個案數太少、資料不夠齊全很難去指出是什麼原因。
確診兒童併發腦炎主因：病毒量過高
黃立民表示，腦炎就是病毒跑到大腦去了，感染到腦的細胞並腦細胞受傷，甚至死亡，病毒有可能從鼻腔、血液跑過去，目前還不清楚病毒如何跑到大腦裡。
一旦病毒進入到大腦再吃新冠抗病毒藥物就沒效果了，黃立民強調，病毒會進入到腦部跟病毒的量有關，若病毒的量很高就比較容易進入腦部，若可以在確診早期服用藥物或是接種疫苗就能降低病毒量，進而減少罹患腦炎的機率，但目前5歲以下孩童沒有疫苗、藥物可以使用是問題所在。
家長注意！確診兒童腦炎重症前徵兆
指揮中心昨（24）日也列出8大警訊，呼籲家長若觀察到家中小孩出現以下情況，就有可能是因確診而引起的腦炎重症前兆，請盡快帶往醫院讓專業醫生判斷診治。包含體溫大於41度、持續昏睡、持續嘔吐、抽搐、意識不佳、持續頭痛、肌躍型抽搐和步態不穩。
黃立民則表示，持續高燒不退、精神活力沒有以前那麼好、意識不清等等，以及持續嘔吐、頭痛、抽筋就更明顯可能是罹患腦炎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53890
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