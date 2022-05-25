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粽子熱量PK冠軍出爐！南北粽全輸「它」　吃一顆跑到腿斷

▲高敏敏近日分享「鹹粽與甜粽」共11款粽子的熱量排行，其中冠軍熱量多到需慢跑130分鐘才能消耗。（示意圖／翻攝photoAC）
▲高敏敏近日分享「鹹粽與甜粽」共11款粽子的熱量排行，其中冠軍熱量多到需慢跑130分鐘才能消耗。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-05-25 16:01:24

一年一度的端午節即將到來，不少人在當天都會應景準備粽子，與家人一同享用來度過佳節，但美食當前也要注意熱量哦！營養師高敏敏近日分享「鹹粽與甜粽」共11款粽子的熱量排行，其中冠軍熱量多到需慢跑130分鐘才能消耗。此外，高敏敏還分享「吃粽5秘訣」，讓你在端午節可以「放粽吃」！

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營養師高敏敏於臉書粉絲團上分享「11款粽子熱量排行」，其中「鹹粽區」熱量冠軍為廣州荷葉粽（1066大卡），吃一顆需慢跑130分鐘，高敏敏強調「廣州荷葉粽份量大，請與家人一起分享，勿一人獨食，尤其是鈉含量超過1000毫克，將近衛福部建議一日攝取鈉含量2400mg的一半，尤其是糖尿病、高血脂、高血壓等慢性疾病患者更要注意分量」。

▲粽子。（示意圖／翻攝pixabay）
▲高敏敏近日分享11款粽子熱量排行。（示意圖／翻攝pixabay）
「鹹粽區」亞軍則是北部粽（518大卡），慢跑63分鐘才能消耗，因北部粽事先將糯米用油炒過，雖然香氣十足，但熱量也偏高，尤其特別注意內容物如蛋黃、五花肉等更是會影響熱量關鍵，一顆鹹蛋黃就有約125大卡。

「鹹粽區」季軍則是素粽（480大卡），需慢跑59分鐘才能消耗，因素粽中多以大豆蛋白取代肉類，熱量稍微偏低，但素食朋友不能掉以輕心，仍需注意花生等脂肪餡料，份量與均衡飲食的拿捏是「吃粽不重」重點。

「鹹粽區」第四名則是南部粽（477大卡），需慢跑58分鐘才能消耗，南部粽雖以水煮而熱量偏低，但部分會添加滷肉、花生等高熱量高油脂食材，若撒點花生粉，花生粉一湯匙約45大卡，等同於一份油脂，熱量會跟著飆高。

「鹹粽區」第五名則是燕麥全穀粽（415大卡），需慢跑51分鐘才能消耗，因含豐富的膳食纖維、維他命B群，是較健康的選擇，且較適合有高血脂、高血糖者享用，飯後血糖會較為平穩，但仍須控制份量，也因食材口感較豐富，更需細嚼慢嚥而避免脹氣；「鹹粽區」第六名則是客家粿粽（172大卡），需慢跑21分鐘才能消耗，切記別因份量小而忍不住一顆接著一顆吃。

▲高敏敏曝光鹹粽熱量排行。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏曝光鹹粽熱量排行。（圖／高敏敏營養師授權提供）
至於「甜粽區」冠軍則是豆沙粽（396大卡），必須慢跑48分鐘才能消耗，常見餡料為紅豆泥，甜內餡約含35g精緻糖，等於7顆方糖量。「甜粽區」亞軍水晶粽（175大卡），需慢跑21分鐘才能消耗，水晶粽因餡料不同熱量也在150～250大卡不等，但甜內餡約含有25g精緻糖，等於5顆方糖量，擔心成為泡芙身材的朋友淺嚐享用即可。

「甜粽區」季軍奶茶冰粽（145大卡），需慢跑18分鐘才能消耗，一樣要特別注意含糖量，還有額外添加香精香料的可能性；「甜粽區」第四名鹼粽（136大卡），需慢跑17分鐘才能消耗，雖看似熱量低但大多數都會添加蜂蜜或果糖，一大湯匙的糖約再加47大卡。「甜粽區」第五名則為水果冰晶粽（115大卡），慢跑14分鐘才能消耗，雖看似較健康，但裡面富含水果大多經過醃漬蜜糖，需注意不要一顆接著一顆吃。

▲高敏敏曝光甜粽熱量排行。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏曝光甜粽熱量排行。（圖／高敏敏營養師授權提供）
最後，高敏敏還加碼傳授端午節「吃粽5秘訣」，教導大家如何吃粽要不怕重：

1、一天一顆，替換正餐澱粉：控制澱粉量＆熱量不爆表。
2、搭配蔬菜一起吃，增加纖維量：幫助增加飽足感、飲食更均衡。
3、飯後吃富含酵素水果：奇異果、鳳梨、木瓜助消化。
4、甜粽要克制：勿一顆接一顆，含糖量高。
5、沾醬另外倒小碟子：勿直接倒在粽子上，控制鈉量＆糖量。（編輯：陳雅雲）

▲高敏敏傳授端午節「吃粽5秘訣」。（圖／高敏敏營養師授權提供）
▲高敏敏傳授端午節「吃粽5秘訣」。（圖／高敏敏營養師授權提供）
【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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