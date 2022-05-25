吳鳳突列「台灣10個缺點」！台人見內容全認了：戳到痛處

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吳鳳列出自己觀察到台灣能改進的10個缺點：
1：缺國際資訊跟世界觀
這個我相信很多台灣人也發現的一件事，在台灣不管是電視還是其他管道，很容易發現國際新聞不多，造成很多人不太關心世界上發生的事。
2：房價
這個也是我們在台灣面臨的困難，尤其在台北的話，買房子對大部分的人來說等於不可能的任務。我是屬於運氣好的人，但是買的也是一般的老房子，還有20年房貸要繼續加油💪
3：薪水不是很高
台灣的薪水對土耳其來說算高，但是我認識很多朋友一個月才賺3 萬多元。對他們做的工作來講，不是太理想。再加上大城市的物價上漲，讓不少人受到壓力。
4：觀光區域的規劃要加強
台灣是很漂亮的國度，到處都有風景跟文化，但是如果仔細觀察的話，會發現我們的觀光區域規劃不像其他先進國家一樣那麼的好。這幾年絕對有進步，但是餐廳那些的美感跟設計再加強的話，外國觀光客更想要消費。整個設計要有獨特的風格，才有更高的價值。
5：空氣品質不良
這個有點可惜，不過最近開始改善不少。我記得15 年前第一次來台灣的時候，空氣污染比較明顯。尤其是中部。去過土耳其的台灣人都說好喜歡你們的藍天白雲，很可惜在台灣的藍天白雲不像我家鄉一樣那麼的多。
6：房子美感要加強
這個真的很需要，光從空中看下去的話，很容易看得出來台灣的房子，尤其是35 歲以上的房子看起來像100 歲。這個部分我最喜歡歐洲跟日本。200 歲的房子也整理的非常漂亮，讓人羨慕。
7：年輕人要更有自信
台灣年輕人很聰明，但是我很常跟他們說不要太小看自己。我常常聽到年輕人說，我英文不好，外國人很帥，你們眼睛很漂亮，我兒子不帥！這些都是讓台灣失去自信！
8：國際知名度要加強
台灣這年的國際交流絕對比之前好，但是國外真的在地圖上可以找出台灣的人不多，或者你跟外國人說你是台灣來的！很多人在腦中沒有一個台灣畫面，所以不知道到底台灣是一個怎麼樣的地方！
9：需要國際娛樂跟藝術作品
我們都知道台灣科技很強，但是娛樂跟藝術方面還需要努力。我們不像韓國一樣創造一個 哈Taiwan潮流，像是拍的電影大部分只在台灣播出，例如國際平台Netflix有Korea ，Japanese，Chinese 作品分別，台灣沒有在裡面。最簡單的例子，Squid Game 世界創造的話題跟影響力，比全台灣20年內所做出的電視劇還更強。
10：要培養更多人才
我一直覺得台灣年輕人很有活力，一定要好好栽培有特色的年輕人，讓他們一邊增加台灣的影響力，ㄧ邊實現更多夢想。而且我們人口越來越少，再過10 年台灣更需要有國際觀、想法的人。所以更要好好投資年輕人的未來。
最後吳鳳也坦言「我生活在台灣的每一天，覺得這塊土地是我孩子會長大的地方，也等於許多小朋友一起在台灣生長，因此用我的影響力來給更多人動力跟鼓勵。我永遠歡迎為更好的生活跟未來而打拼的人。不只是為了台灣，而是為了自己跟地球」。
貼文曝光後立刻吸引上萬網友認同回應「這些缺點列的拳拳到肉，都戳到痛處」、「一語道破，我也認為這幾項，台灣需加油，尤其是美感方面」、「說的太好太對了，我全都認同，感謝台灣好女婿」、「其實還說的太含蓄了，這些觀點需要大家都認清才有改善的可能性」、「這些問題積弊已久，需要台灣人覺醒下決心及很長時間才可能改善」。（編輯：潘毅）