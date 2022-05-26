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捍衛戰士空戰模擬夯！台灣也曾有Top Gun中隊

▲空軍台東志航基地F-5F戰機，仍保持假想敵中隊塗裝。（圖／記者呂炯昌攝 )
▲空軍台東志航基地F-5F戰機，仍保持假想敵中隊塗裝。（圖／記者呂炯昌攝 )

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-26 10:55:272022-05-26 10:57:54

因為新冠肺炎疫情延後2年，好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的新片「捍衛戰士：獨行俠」本週終於在台上映，該片以美國海軍戰機武器學校假想敵模擬對抗訓練為拍攝背景，恰好國軍過去也曾設有「假想敵中隊」，成為國軍飛行員精進戰技的培訓單位。

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越戰期間，美軍迷信視距外作戰，初期型號的F-4戰機並未裝配機砲，而美軍的空對空飛彈因為無法適應東南亞的潮濕氣候，加上當時飛彈電子技術不成熟，缺乏機砲的F-4戰機面對纏鬥性能優異的MiG-21戰機吃足苦頭。印巴戰爭期間，印度空軍MiG-21也有擊落巴基斯坦F-104戰機的紀錄。由於親蘇聯的第三世界國家大量裝配MiG-21戰機，包括台灣、美國與北約組織空軍都曾將MiG-21視為頭號假想敵，成立假想敵中隊研擬應付之道。

美國空軍在越戰後舉行的紅旗演習，針對蘇聯各型戰機進行戰術戰法研究與反制，並進行假想敵模擬訓練或對抗。最早是模擬共產世界數量最多的MiG-21戰機，海軍用體型輕巧的A-4攻擊機與F-5戰機模擬，空軍用F-5戰機模擬，電影「捍衛戰士」（Top Gun）的劇情便是由當時美國海軍F-14戰機學員模擬對抗A-4。

1986年出品的電影「捍衛戰士」第一集中的MiG-28戰機，其實就是F-5N扮演，F-5N是F-5的海軍型號，2002年與2018年美國海軍從瑞士分別引進32架與16架二手的F-5E/F戰機進行翻修、升級，稱為F-5N戰機。

我國空軍的假想敵概念由美軍所引進，為了模擬解放軍空軍殲七戰機，空軍台東志航基地46中隊所屬F-5戰機仿效解放軍戰機採用的銀白色和叢林迷彩，在演習時負責扮演解放軍米格機部隊的角色，也被稱為「台版Top Gun」。在IDF經國號戰機服役初期，許多菜鳥飛官駕駛經國號戰機在模擬空戰中，一度慘遭資深飛官駕駛的F-5E戰機痛宰。

2005年，因解放軍空軍改用蘇愷戰機，46中隊成員解除假想敵任務，回歸一般空軍任務訓練，編入第七飛行大隊。2012年底，戰術訓練中心裁撤，併入位於台中的測評戰研中心，我國空軍假想敵中隊完全解散，模擬演練改為使用中科院自製的ACTIS空戰即時演訓系統。

▲瑞士空軍F-5F戰機。（圖／瑞士空軍）
▲瑞士空軍F-5F戰機。（圖／瑞士空軍）

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