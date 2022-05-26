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BMW i4 純電轎跑 255 萬正式上市

▲ BMW i4 純電轎跑 255 萬正式上市
▲ BMW i4 純電轎跑 255 萬正式上市

2GameSome - 有車賞

2022-05-26 13:25:00

自去年 BMW 總代理汎德宣布全新 BMW i4 純電轎跑展開接單後，至今已接獲超過 700 張訂單，BMW 總代理汎德於今日（5/26）以線上方式正式發表全新 BMW i4 純電轎跑，針對台灣市場導入 BMW i4 eDrive40 以及由 BMW M 品牌所推出的首款電動車型 BMW i4 M50，建議售價為新台幣 255 萬元起。

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前衛美學

BMW i4 採用電動車型專屬的雙腎型水箱護罩與 BMW i 藍色飾條，整合 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技所需的感測儀器，搭配重新詮釋的天使眼頭燈線條、BMW i4 eDrvie40 專屬 LED 頭燈、下氣壩主動式進氣調節功能與前保桿兩側的 Air Breather 氣簾；車側結合平整化車門把手與 BMW i 專屬藍色 L 型 Air Breather，為 i4 eDrive40 塑造出 0.24Cd 風阻係數表現。車尾處則以 3D 立體 LED 尾燈組結合 Aero Lip 擾流設計與霧黑色搭配藍色飾條的後下擾流。

BMW i4 M50 搭載照明範圍可達 500 公尺以上的智慧雷射頭燈（含 Glare-free 光型變化功能）、遠光燈輔助系統、黑色高光澤窗框、M 空力套件、M 擾流尾翼、M Performance 專屬鈰灰色外觀套件、藍色 M 煞車套件與 19 吋 M 雙輻式輪圈，結合水箱護罩、車身專屬 M 飾徽以及 BMW M 5 0週年紀念廠徽。

豪華座艙

座艙整合 12.3 吋虛擬數位儀錶與 14.9 吋中控觸控螢幕，擁有高達 200ppi 的高解析度更為馳駕駛者導向座艙設計；全新的 iDrive 8.0 使用者介面，提供 Drive、Focus 與 Gallery 三種模式供駕駛選擇，Drive 模式下虛擬數位儀錶將會呈現最豐富的用車相關資訊、Focus 模式下則是以專注駕駛為導向，僅顯示行駛過程中所需的基本資訊、Gallery 模式則是讓虛擬數位儀錶中的資訊以最純粹方式呈現，降低視覺疲勞。此外，全新 BMW i4 結合投影面積更大且資訊更豐富的車況抬頭顯示器、BMW 智慧語音助理 2.0、BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技與 BMW 手機數位鑰匙。

全新 BMW i4 座艙具備 2,856mm 的軸距，行李廂空間最高可擴充至 1,290 公升。專屬於電能世代的設計則透過細節展現，如前座中央鞍座區塊的專屬藍色啟動鈕、排檔桿上方專屬藍色飾板等，座艙內則採用 Sensatec 透氣皮質包覆雙前座電動調整跑車座椅、Sensatec 皮質儀錶檯包覆、跑車多功能真皮方向盤與黑色高光澤飾板；i4 M50 則透過 M 多功能真皮方向盤搭配專屬縫線、深色鋁質格紋飾板、Vernasca 真皮材質包覆 M 雙前座電動調整跑車座、電動玻璃天窗與 17 具揚聲器 harman / kardon 高傳真音響系統。

馳電熱情

全新 BMW i4 採用整合馬達、動力控制模組與變速系統為單體結構的全新第五代 eDrive 電能科技，搭配能量密度更高且總容量達到 83.9kWh 的鋰電池模組，為採用後軸馬達配置的 i4 eDrive40 創造出 340 匹的最大馬力輸出與 430 牛頓米的最大扭力，0 到 100km/h 加速僅需 5.7 秒，最高續航里程能達到 590km*；至於身為 M 家族成員的 i4 M50 則是採用前後軸雙馬達配置，透過 Sport-Boost 運動增壓功能創造出 544 匹最大馬力，最大扭力更逼近 800 牛頓米，達到 795 牛頓米之譜，同時更僅需 3.9 秒就能完成 0 到 100km/h 加速，最高續航里程則能達到 521km*。全新 BMW i4 最高可支援 205kW 的充電功率，透過 BMW i 高速充電站，i4 eDrive40 只要充電 10 分鐘就能補充最高 164km 的續航里程*。

透過與奧斯卡金像獎最佳原創配樂大師 Hans Zimmer 合作，打造出電能車款專屬 BMW IconicSounds Electric 純電動能音效，搭配動態行車模式切換，不僅能夠針對駕駛設定進行調整，純電動能音效也會隨同模式進行變換。此外，全新 BMW i4 採用前鋁合金雙接頭彈簧柱、後鋁合金多連桿懸吊系統，搭配後軸水平式氣壓懸吊，透過鋰電池模組平整化鋪設於底盤的配置方式，讓 BMW i4 擁有更低的車身重心，不僅創造了靈敏俐落的動態操控演出，i4 M50 在 M 專屬純電動能音效、可變式運動轉向系統與 M 跑車化電子懸吊系統的完美搭配之下，塑造出有別於過往 M 家族車款的駕馭特色。

*WLTP測試規範下所測得之數據

全新 BMW i4 純電轎跑建議售價

車型

建議售價

BMW i4 eDrive40

255萬

BMW i4 M50

310萬

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