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南投醫院成立「產婦綠色通道」　助確診產婦成功順產

南投醫院成立「產婦綠色通道」　助確診產婦成功順產
南投醫院成立「產婦綠色通道」　助確診產婦成功順產

健康醫療網

2022-05-26 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】南投一名懷孕37週的產婦，因為近日出現喉嚨不適、發燒等症狀，確診罹患新冠肺炎，轉至衛生福利部南投醫院，並入住專責病房治療。經婦產科、小兒科、麻醉科及感染科等多專科團隊共同評估後，為該名產婦安排剖腹，日前順利產下3100克健康小女嬰。

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確診產婦風險高　多方面評估生產方式

衛福部南投醫院婦產科醫師顏稟嶪指出，由於產婦近日確診後，出現發燒、咳嗽及流鼻涕等症狀，再加上持續不規則宮縮及下腹不適，經過相關風險考量並與病人及其家屬討論後，為了顧全產婦與胎兒的健康，決定為她進行剖腹。

婦產科陳麗琴主任表示，確診或是疑似感染新冠肺炎的產婦，仍會以自然產為優先，不過由於確診產婦風險相對較高，可能會有呼吸困難、血氧不足及足月胎盤功能漸漸退化等狀況，因此會視每位產婦情況，給予適當的醫療處置。醫療團隊在評估後會與產婦及家屬討論利弊，再決定自然或剖腹產，而新生兒在分娩後，會由兒科專科醫師及其團隊接手照護，目前也已安排寶寶單獨空間妥善照護。

產婦綠色通道　守護媽咪與新生兒健康

數週前有鑑於疫情日見嚴重，而南投地區屬於醫療資源相對缺乏之區域，面對這樣的難題，衛福部南投醫院由感染科醫師、麻醉科、開刀房及婦兒科規劃建於屬於產婦的綠色通道，從獨立開刀房空間的選定，規劃設備、人員的訓練，多次溝通協調，各專科團隊們都一一克服，才能讓孕婦在安全防護的設備下平安生產，守護南投縣的產婦與新生兒健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53883

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