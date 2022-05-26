南投醫院成立「產婦綠色通道」　助確診產婦成功順產

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衛福部南投醫院婦產科醫師顏稟嶪指出，由於產婦近日確診後，出現發燒、咳嗽及流鼻涕等症狀，再加上持續不規則宮縮及下腹不適，經過相關風險考量並與病人及其家屬討論後，為了顧全產婦與胎兒的健康，決定為她進行剖腹。
婦產科陳麗琴主任表示，確診或是疑似感染新冠肺炎的產婦，仍會以自然產為優先，不過由於確診產婦風險相對較高，可能會有呼吸困難、血氧不足及足月胎盤功能漸漸退化等狀況，因此會視每位產婦情況，給予適當的醫療處置。醫療團隊在評估後會與產婦及家屬討論利弊，再決定自然或剖腹產，而新生兒在分娩後，會由兒科專科醫師及其團隊接手照護，目前也已安排寶寶單獨空間妥善照護。
產婦綠色通道 守護媽咪與新生兒健康
數週前有鑑於疫情日見嚴重，而南投地區屬於醫療資源相對缺乏之區域，面對這樣的難題，衛福部南投醫院由感染科醫師、麻醉科、開刀房及婦兒科規劃建於屬於產婦的綠色通道，從獨立開刀房空間的選定，規劃設備、人員的訓練，多次溝通協調，各專科團隊們都一一克服，才能讓孕婦在安全防護的設備下平安生產，守護南投縣的產婦與新生兒健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53883
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