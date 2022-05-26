Caterhm史上最競技化的街車Seven 420 CUP亮相！

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Caterham致力於極致操控與賽車運動，為滿足消費者對競技化車款的追求，特推出Seven 420 CUP，該車型獨立於原本可選擇的「S」道路套件與「R」競技套件之外，定位介於Seven 420 R與純競技的Seven Championship Race Car之間，類似於Porsche 911 GT2 RS等競技化街車。
動力系統延續Seven 420配置，搭載2.0 升Duratec引擎，可輸出210bhp最大馬力和203Nm最大扭力，同樣具備375bhp/噸之馬力重量比，並搭配Sadev六速序列式變速系統，而0-60mph〈約0-96km/h〉起步加速成績為3.6秒，介於620 S的3.4秒與420 S/R的3.8秒，極速則可達136mph〈約219km/h〉，但對Caterham有些認識的朋友應該都知道，極速一向不是重點，重點是你有沒有那能耐駕馭它。
為強化動態性能，Seven 420 R配置了Bilstein和Caterham共同開發的手動10段可調軟硬避震器，車主可依需求自由調整。輪胎部分標配Avon Tires ZZR有紋熱熔胎，另可選ZZS或更高階的ZZR Extreme，但ZZR Extreme僅適合賽道使用。
至於在外觀與座艙陳設部分，換上新的鼻罩與新設計的LED尾燈，並標配全套競技用防滾籠，座艙內標配與620相同的緞面碳纖維中控台、並在鞍座與排檔座上Alcantara材質包覆裝飾，以及配置全新設計的複合材質賽車座椅。同時，Caterham仍提供一定程度的客製化服務，可選擇不同的座椅、防滾籠，並同樣有標準與寬體兩種車體可選擇，以及豐富地配色選單。
新發表的Seven 420 CUP雖然是道路用車，但礙於各項法規，初期僅於英國與美國市場販售，在英國的基本建議售價為54,990元英鎊〈約折合新台幣203.7萬元〉；Seven 420 CUP將會在Goodwood速度嘉年華中正式發表，並在2023年初投產。