本土確診增81,852例！快篩陽就醫「10大注意事項」一次看

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個案縣市分布
- 新北市17,632例
- 臺中市9,944例
- 桃園市9,484例
- 臺北市9,062例
- 高雄市8,566例
- 臺南市5,871例
- 彰化縣3,281例
- 屏東縣2,623例
- 新竹縣2,282例
- 宜蘭縣2,041例
- 苗栗縣1,700例
- 基隆市1,690例
- 新竹市1,679例
- 花蓮縣1,291例
- 雲林縣1,105例
- 南投縣1,004例
- 嘉義縣920例
- 臺東縣749例
- 嘉義市522例
- 澎湖縣206例
- 金門縣182例
- 連江縣18例
指揮中心指出，今日新增104例本土病例死亡個案，為56例男性、48例女性，年齡介於未滿5歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、49例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月27日至5月23日，死亡日期介於5月13日至5月23日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，104例死亡個案中97人有慢性病史，74人沒有打滿3劑疫苗，62位是年齡超過80歲。其中2例是未滿五歲的兒童，分別是先前公布過的4歲女童，本身沒有慢性病，罹患腦炎住到加護病房，因為加護病房中經過多種藥物救治，但還是出現多重器官衰竭，在5月20日過世，先前媒體已經有報導，今天證實研判女童主要確診後引起的腦炎。
羅一鈞補充，另一位1歲女童本身有腸道閉鎖，在加護病房中有出現慢血性休克，在5月23日過世，死因為敗血性休克，這2位是新增兒童確診死亡個案，目前累計7位死亡兒童病例，其中5人是因腦炎、1位敗血症、1位在家中死亡。
此外，羅一鈞表示，另2例較年輕死亡個案，一例為20多歲本身有慢性心血管疾病，尚未接種疫苗的女性，染疫後有肺炎併發敗血性休克過世；另一名30多歲女性本身有糖尿病，只有接種一劑疫苗，住院後出現急性胰臟炎，死後驗出新冠病毒。
「腦炎重症」1歲男童病況好轉 意識恢復！已拔管、肺部良好
至於今新增的333例中重症中，重症個案新增1位7歲男童，羅一鈞說明，該男童本身有癌症病史，未接種過疫苗，因為癌症長期使用呼吸器，確診後出現呼吸窘迫，目前仍在加護病房治療，目前兒童重症累積16例，其中7人是腦炎；5人是肺炎；2人是敗血症；1位是哮吼。
羅一鈞表示，目前7例兒童重症腦炎個案，其中1位是5月22日公布過的1歲男童，本身沒有慢性病史，出現腦炎後轉送加護病房救治，經過醫療團隊全力救治後，病況比較恢復，並在5月23日拔管移除呼吸器，目前意識恢復，四肢活動增加，肺部狀況良好。
最後，羅一鈞也呼籲，這段時間小朋友的病例有陸續增加，家長若孩子確診有發燒到41度、意識改變、抽搐嘔吐，就要盡快就醫。
快篩陽就醫10大注意事項
羅一鈞指出，今（26）日為快篩經醫師診斷確診上路第一天，提醒民眾務必請民眾在判讀陽性之檢測卡匣／檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期，若是視訊診斷，請出示寫好的檢測卡匣／檢測片，給醫師驗證，如以視訊診療，請事先將寫上姓名／日期之檢測卡匣／檢測片及健保卡放在一起拍照，會需要傳給醫師作為留存。
針對實體就診，羅一鈞呼籲，院所還會有其他沒有快篩陽的民眾跟工作人員，請務必在家裡先把快篩陽檢測片用夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所；外出時務必佩戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送（雙方應全程佩戴口罩）。
羅一鈞強調，請民眾全程正確佩戴口罩到院所報到、遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節、落實手部衛生；遵循院所規劃之就醫動線與流程；主動告知院所是快篩陽性要確認，才能適當引導跟分流；等候請避免與他人交談，除補充水分外，避免外食；避免於院内非就醫必要區域活動如美食街，導致傳播風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53940
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