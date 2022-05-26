▲ Vision AMG 電動概念超跑全球首發 預見 AMG 純電未來

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電動化底盤 2025 年量產





The all-electric Vision AMG 採用全新電動模組化底盤 AMG.EA，目前正在 AMG 總部 Affalterbach 進行開發，從零打造，預計 2025 年正式運用於量產車型。Mercedes-AMG 執行長 Philipp Schiemer 表示：「Vision AMG 的誕生是預告我們如何將 AMG 純正的基因，注入到預計於 2025 年正式發表的純電跑車之上。」





未來感十足





The all-electric Vision AMG 採用幾乎零接縫的設計，造就整體車身鈑件的細滑流暢感。車頭三芒星廠徽位置與品牌旗下油電超跑 AMG Project ONE 如出一轍。極度傾斜並收窄的車尾輪廓承襲 Vision EQXX 設計，其主動尾翼更兼具優化空氣力學的實際作用，而貫穿式設計的 LED 光帶也與三個圓型 LED 光環的尾燈相襯，並凸顯位於車尾的三個大字「AMG」。





The all-electric Vision AMG 也取材許多 Mercedes-AMG Petronas F1 車隊的設計元素，包含致敬經典的 Alubeam 液態銀色外觀烤漆、貫穿後輪拱及尾翼的大面積星鏢塗裝、後下保桿空力套件搭配車隊專屬綠色飾條、22 吋空氣力學輪圈及大量碳纖維等。





AMG 的電動化





The all-electric Vision AMG 展現 AMG 邁入電動化的決心，採用四門設計，顯示出未來高性能純電超跑將兼具更優異的功能性，同時透過電動模組化底盤 AMG.EA 整合全新高壓電池與電動馬達系統，展現 AMG 的自主開發技術實力。最重要的是預告 2025 年全面電動化的性能之作即將到來。



