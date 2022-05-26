確診無法1人1室怎辦？感染科醫師授「居隔4原則」

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陳怡君醫師表示，「當下確診時，可先觀察自己的症狀，如果屬於一般上呼吸道感染，如發燒、頭痛、喉嚨痛，可服用症狀緩解藥物，若當下覺得呼吸喘，應先到醫院評估，看是否需要使用氧氣治療。」
若覺得狀況還好，可進行居家隔離，接著確診者要了解自己是否有使用「口服抗病毒藥物」的條件，也就是有沒有「重症風險因子」，如：65歲以上年長者、有慢性病史（肝病、腎病、心血管疾病等），並尋找擁有口服抗病毒藥物的醫療院所，進行視訊門診以取得藥物，並盡量於發病五天內服用，以降低中重症機率發生。
陳怡君醫師說明，要判斷居家隔離期間需不需要再次就醫，確診者若有發燒、呼吸喘、胸痛、或家人注意到「意識不太清楚」，需要再就醫。另外，若確診者出現和新冠肺炎無關的疾病或症狀，例如：本身有慢性病的確診者，居隔期間解了大量血便。此時應依照平時的就醫習慣，請確診者在醫護人員訪視時，或以電話聯絡確認是否應再次就醫。有緊急狀況，請撥打119、1922或在地衛生單位尋求儘速就醫，短時間內聯絡不上，就以家中交通工具自行就醫。
【原則3】一人一室為原則
若確診者生活上可自理，將使用過的環境與物品進行清潔、消毒，室內空氣務必流通。陳怡君醫師表示，如無法一人一室，雙方都要配戴口罩、保持室內空氣流通、衛浴最好不要共用，或者可先讓非確診者先使用衛浴，確診者最後使用，使用完務必做好清潔，且吃飯分開吃切勿共食。若確診者無法自理，需由非確診者照顧，務必全程配戴口罩、戴手套，避免直接接觸確診者使用過的物品，室內保持空氣流通，卸除手套後，仍需進行肥皂洗手、酒精等動作。
【原則4】居隔期間常備藥物，使用劑量與頻率：
- 乙醯氨酚，如普拿疼：陳怡君醫師表示，大家可儲備含有乙醯氨酚的藥物，有症狀時服用，但要注意不能過量，一顆若為500毫克劑量，一天不要使用超過4顆。
- 抗組織胺：若想針對「流鼻水」症狀時，可購買長效劑型，一天服用1顆即可。
- 止咳藥：服用劑量（藥水）一天3-4次。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53891
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