這牛沒在跟你客氣－Lamborghini Huracan STO試駕

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2021年我們將Lamborghini Huracan EVO從賽道開到一般道路進行試駕，5.2升V10引擎所提供的動力，不用多說肯定讓人印象深刻，但真正讓人感到驚豔的竟是有著可用於日常代步的舒適性，而日前我們又再度試駕Huracan，目的當然不是回味，而是試駕Huracan STO。
Huracan STO中的STO意即Super Trofeo Omologata，也就是代表可合法行駛於一般道路的專業賽車，因此光從車名就可以清楚知道Huracan STO與Huracan EVO定位不同，想當然在動力輸出調校方面肯定會有更強悍表現。
動力方面Huracan STO一樣搭載5.2升V10自然進氣引擎，其最大馬力仍維持640hp輸出，扭力峰值則因後輪驅動設定調降至57.6kgm。看到這或許你會懷疑Huracan STO既為道路版賽車，但為何動力性能並未提升？我在試駕之前也和各位有相同想法，但事情當然不可能看表面數劇如此簡單。
坐進Huracan STO車內隨即被碳纖維可調式跑車座椅緊緊包覆，座艙格局則大致與Huracan EVO相同，大量麂皮與碳纖維和皮革鋪陳營造出強烈性能氣息和高直氛圍，按下宛如飛彈啟動鍵發動5.2升V10引擎，伴隨的轟隆隆聲浪為今天試駕拉開了序幕。接著視線望著方向盤則發現Huracan STO行車模式有所不同，Huracan EVO提供Strada、Sport、Corsa，Huracan STO則是STO、Trofeo、Pioggia，從字面就能清楚知道會有不同的實際感受。
果不其然屬正常狀態的STO模式，只輕踩油門就感受到擁有更加強勁的加速反應，蠢蠢欲動蓄勢待發的衝勁已和Huracan EVO Sport模式相同甚至接近Corsa模式，而在耳邊環繞的響亮高亢排氣聲浪，則像似不斷鼓催你進一步加深油門，好讓它得以獲得釋放舒壓。當然在此氛圍下很難定下心不為所動，因此右腳不爭氣的對油門施壓，過程中更切換至Trofeo模式，與方才相比動力輸出時機進一步提前，所釋放的能量也放大數倍。也因如此內心理智則告誡自己切勿激烈操駕，畢竟可是駕駛著一輛要價兩千萬的超跑，絕不容許有任何閃失，但只要不要粗暴胡亂踩踏油門，層層快速堆疊的輸出個性，縱使過程有強大能量不斷湧現，但整體依舊穩定好駕馭。
身為道路版賽車Huracan STO除在動力輸出反應更為強悍外，操控部分也有所不同，不有別於Huracan EVO擁有兼具日常實用的舒適性，Huracan STO所搭載的LMR 2.0主動式電磁懸吊系統則給予充滿競技氣息的硬朗回饋感，但與如AMG等這類高性能車相比，Huracan STO表現相對屬於舒適且有質感。而在此設定及加上LDVI車身動態整合系統與後輪轉向助益，雖然Huracan STO採後驅設定，但在山路間穿梭就如同被馴服般聽話，而這也因在一般道路加上顧慮所以不敢恣意放膽操駕，只要將場地移至賽道，這頭蠻牛真實個性就會徹底展現，此時要能駕馭就是另一層級了。
為了突顯Huracan STO道路版賽車身分，在外觀方面配置更張狂及更具侵略性的空力套件和三段可調尾翼，除營造戰鬥氣勢同時也降低風阻並大幅提升車尾下壓力與整體空力效益。不僅如此Huracan STO亦採用將前箱蓋與前保險桿相連的葉子板整合的碳纖維一體式車頭，及外觀鈑件使用超過75%碳纖維材質，使其有效大幅降低車重至1,339公斤，相較於Huracan EVO減輕車重多達83公斤。
相較於Huracan EVO Huracan STO不論外觀空力套件、空氣力學、鈑件材質、動力輸出風格，都顯現出賽道才是適合它的生活環境，真想用於日常Huracan EVO相對較為適合，但這是我們一般人的想法，對於買家來說一點也不在乎，因Huracan STO只是他名下其中一輛超跑而已。
既然Huracan STO適合賽道，那下次我們賽道見。