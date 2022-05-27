只存在於虛擬世界，Suzuki Vision Gran Turismo加入Gran Turismo 7電玩遊戲

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這款專為遊戲設計的Suzuki Vision Gran Turismo雖非真實產物，但在電玩遊戲中的設定卻令玩家熱血沸騰，不外乎就是那具可將轉速拉至9,700轉的Hayabusa 1.3升高轉引擎，在現實世界推動不到300公斤的重機僅需2.7秒便能衝破100 km/h，在遊戲中這部Suzuki Vision Gran Turismo在內燃機引擎與三具電動馬達的加持下使其馬力輸出達到了420匹，尤其在車重僅970公斤的超輕盈設定下，雖然遊戲公司沒有提供相關的性能數據，但1匹馬力僅需負擔2.3公斤車重，光用想像的就足以感受那強勁衝刺力道!
Suzuki Vision Gran Turismo在外觀設計上酷似切開車頂的Swift Sport，無論保險桿與大燈輪廓皆與現行車款有著極高相似度，但為了營造出跑車的視覺感，前擋風玻璃的造型相當低矮，雖然採中置引擎設定，但卻透過長車頭短車尾的比例凸顯出GT跑車特質，車尾的L型尾燈從尾廂蓋上一路往上延伸，搭配雙出排氣尾管及兩側的大型導流口設計，無論從哪個角度切入都能感受到不靜而動的態勢。
內裝則相當專注於駕駛操作介面上，前儀表除了多功能方向盤、抬頭顯示器及兩側數位後視鏡傳回的畫面外並無多餘按鍵，中央鞍座也僅有三組檔位選擇鈕，搭配後方兩張賽車座椅就是要讓駕駛感受純粹的操駕精隨。現在玩家只要下載Gran Turismo 7最新的更新版本便能獲得這輛超吸睛的運動小跑車!