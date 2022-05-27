特企／Nexon 新作《VEILED EXPERTS》 創造詭局多變戰場
NEXON 26日宣布，由旗下工作室NEXON GAMES所開發的PC線上射擊遊戲新作《Project D》正式命名為《VEILED EXPERTS》，並同步募集玩家參與於6月9日起在Steam平台進行的國際版Beta測試，並於5月26日起進行Beta測試資格申請。
《VEILED EXPERTS》是款五對五的小組對戰第三人稱射擊遊戲，在時時刻刻變化的戰場中，玩家將從9名各具特色的角色中選擇並進行分組戰鬥，以在目標地點引爆或解除炸彈的爆破任務為基礎進行遊戲。除了角色本身擁有的獨特技能之外，透過遊戲取得的資源也可購買有利於團隊戰術的道具與武器，大大強化了戰略性要素來創造詭局多變的戰場氛圍。
正式遊戲名稱取自遊戲世界觀內最主要的秘密組織VX的全名，同時也象徵著在全球各地接受VX任務後行動的神祕要員們。根據過去2021年12月在韓國首度進行的Alpha測試的成功反應，此次官方將會透過在國際版玩家最熟悉的Steam平台進行Beta測試，向全世界遊戲玩家確認VEILED EXPERTS的遊戲性。而事前預約將從5月26日開始，在Steam平台《VEILED EXPERTS》頁面點擊「申請權限」即可輕鬆參加，報名事前預約的玩家可從6月9日開始預先進行Beta測試，未報名事前預約者則可於6月13日開始參加Beta測試。
《VEILED EXPERTS》官方網站：https://global.vx.nexon.com