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特企／花漾樂園x幸福物語「V美型口罩」　增添繽紛童趣

▲三麗鷗醫療口罩超可愛，三麗鷗迷必珍藏！（圖／品牌提供）
▲三麗鷗醫療口罩超可愛，三麗鷗迷必珍藏！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-05-27 11:50:46

明基佳世達集團明基健康生活精品口罩品牌，幸福物語「V美型醫療口罩」擁有台灣獨家專利剪裁，可修飾臉頰曲線，首次與日本人氣卡通品牌－三麗鷗Sanrio聯名合作，推出萌翻天的「花漾樂園」系列，四大巨星齊聚登場，透過經典角色Hello Kitty凱蒂貓和布丁狗，搭配繁花點點襯托之下，細膩刻劃出幸福氛圍，讓口罩生活的日常更增添一分童趣與繽紛。

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保持社交距離是你我的日常，疏離感讓人顯得更寂寞孤獨，除了集結三麗鷗四大明星外，更將藉由象徵優雅及美好戀情的幸福之花，不斷傳遞幸福溫暖的種子，讓口罩不僅能阻絕飛沫，也能融化冷漠的心房，無論是朋友、戀人、同儕…甚至素昧平生的陌生人，一同重溫親切、安定與心靈富足的疫前生活，給予最療癒、撫慰人心的安定力量。　

追求美麗片刻不容緩，戴上口罩的日常更是不能鬆懈！明基健康生活幸福物語針對亞洲女性的臉型，量身打造V型弧形剪裁，透過兩側線條有效修飾臉頰輪廓線條，達到女性夢寐以求的小顏視覺效果，輕鬆雕塑完美Ｖ曲線。

三麗鷗「花漾樂園」ｘ明基健康生活「V美型醫療口罩」聯名正版授權限量上市，一次擁有，對抗疫情不孤單

鐵粉IG拍起來，花漾點點好好拍，Hello Kitty凱蒂貓和布丁狗一起陪你舞花弄姿，舒緩緊張生活。迷哥、迷姐看過來，三麗鷗花漾樂園聯名口罩，共計五款將陸續登場，有了Hello Kitty凱蒂貓、布丁狗的陪伴下，「戴」著滿滿的希望之花幸福渲染每一天！

「明基健康生活 x 三麗鷗Sanrio Ｖ美型醫療聯名口罩」

價格： 169元 / 每盒7入
款式：Hello Kitty凱蒂貓、布丁狗
即日起開賣，販售通路：明基健康生活官方網站（https://www.benqhealth.com）、康是美實體門市及康是美網購(https://bit.ly/3Ek0vNO)、momo購物網、屈臣氏、Yahoo購物中心、佑全保健藥妝、日藥本舖、小三美日、專品藥局、正光藥局、新高橋藥局、玉祐興業、天空星辰國際行銷等通路，官方授權販售通路請以官網公告，口罩款式以及開賣時間依通路實際到貨為主。

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