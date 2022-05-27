特企／花漾樂園x幸福物語「V美型口罩」　增添繽紛童趣

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追求美麗片刻不容緩，戴上口罩的日常更是不能鬆懈！明基健康生活幸福物語針對亞洲女性的臉型，量身打造V型弧形剪裁，透過兩側線條有效修飾臉頰輪廓線條，達到女性夢寐以求的小顏視覺效果，輕鬆雕塑完美Ｖ曲線。
三麗鷗「花漾樂園」ｘ明基健康生活「V美型醫療口罩」聯名正版授權限量上市，一次擁有，對抗疫情不孤單
鐵粉IG拍起來，花漾點點好好拍，Hello Kitty凱蒂貓和布丁狗一起陪你舞花弄姿，舒緩緊張生活。迷哥、迷姐看過來，三麗鷗花漾樂園聯名口罩，共計五款將陸續登場，有了Hello Kitty凱蒂貓、布丁狗的陪伴下，「戴」著滿滿的希望之花幸福渲染每一天！
「明基健康生活 x 三麗鷗Sanrio Ｖ美型醫療聯名口罩」
價格： 169元 / 每盒7入
款式：Hello Kitty凱蒂貓、布丁狗
即日起開賣，販售通路：明基健康生活官方網站（https://www.benqhealth.com）、康是美實體門市及康是美網購(https://bit.ly/3Ek0vNO)、momo購物網、屈臣氏、Yahoo購物中心、佑全保健藥妝、日藥本舖、小三美日、專品藥局、正光藥局、新高橋藥局、玉祐興業、天空星辰國際行銷等通路，官方授權販售通路請以官網公告，口罩款式以及開賣時間依通路實際到貨為主。