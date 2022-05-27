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韓星出事「公司職員大遭殃」！尹鐘焄認了：沒有喘息空間

▲尹鐘焄劇中飾演娛樂公司組長，受訪透露南韓演藝圈內幕。（圖／愛奇藝國際站）
▲尹鐘焄劇中飾演娛樂公司組長，受訪透露南韓演藝圈內幕。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

2022-05-27 15:00:00

韓劇《Shooting Stars流星》把南韓演藝圈不為人知的一面演出來，除了由金永大飾演大咖演員孔泰成、李聖經飾演經紀人兼宣傳組長吳寒星，近期因《Penthouse上流戰爭》知名度大漲的尹鐘焄，劇中飾演溫暖的娛樂管理組長，他抽空接受台灣媒體訪問，透露南韓娛樂公司職員，是真的忙到沒時間吃飯，劇中「做不完的健康檢查」也是真實案例，笑說：「『不愛藝人』真的很難勝任這份工作。」

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▲尹鐘焄透露南韓演藝圈忙到「一點喘息的空間都沒有」。（圖／愛奇藝國際站）
▲尹鐘焄透露南韓演藝圈忙到「一點喘息的空間都沒有」。（圖／愛奇藝國際站）
尹鐘焄在熱門狗血劇《Penthouse上流戰爭》中飾演河博士，劇中從暖男因利益、家庭關係黑化，與這次在《流星》中飾演的溫暖組長江有星有極大落差，談及2個角色不同之處，尹鐘焄表示：「我覺得2個角色都有相似之處也有不同之處。《流星》中的江有星是個為他人著想以及有犧牲精神的人，所以在演戲的過程中我也經常向他學習。」至於《上流戰爭》中的河允哲，尹鐘焄請求觀眾諒解，笑說：「河允哲一角也擁有父愛和改過自新精神，對此大家是不是可以稍微對他寬容一些呢？」

《流星》中，經紀公司的員工以防自家藝人「出事」，幾乎是24小時隨時待命、回應媒體，尹鐘焄飾演的組長，也因此無法做完健康檢查，問及現實生活中的南韓演藝圈是否如此焦慮繁忙、一點喘息空間都沒有？尹鐘焄無奈回應：「是啊！我也覺得很可惜。我們公司職員也是很忙，很心疼他們，所以我非常感謝他們。」他提到「不愛藝人」其實很難勝任經紀人的工作，藝人也是如此，「不為公司家人著想也是不可以的，所以我覺得我們彼此是對方的臉面，要一起做到最好」。

尹鐘焄透露現在的經紀人，是剛步入職場的社會新鮮人，「人品好、充滿活力，和他一起工作時非常有動力，希望他以後會有更好的發展，他開車技術也很棒」。他認為經紀人具備條件，應是要品行好、值得信賴的人，其餘工作能力不完善，可靠後期慢慢培養，畢竟沒有人一開始什麼都會。

《流星》日前剛殺青，尹鐘焄表示經紀人為此送禮物跟寫卡片給他，「他心地真的很好，很難能可貴，真的很開心。讓我再次下定決心要成為更好的演員，更好的人。」

尹鐘焄表示未來台旅遊過，但從朋友那得知街頭食物美味又有名，疫情趨緩後想來台逛夜市，甚至抖出朋友不專業遊台祕笈，「我朋友說，最好按照台北、高雄、台南、墾丁、台中這樣的順序旅遊轉一圈，對嗎？請大家幫我推薦一下吧！」《Shooting Stars流星》每週六、日上午獨家在愛奇藝國際站更新播出。

▲尹鐘焄體貼自己的經紀人，彼此相處愉快。（圖／愛奇藝國際站）
▲尹鐘焄體貼自己的經紀人，彼此相處愉快。（圖／愛奇藝國際站）

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