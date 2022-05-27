精準醫療助癌友延命！盼基因檢測與免疫合併療法納入健保

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「以往癌症治療通常採用同一套療法，然而同種癌症，變異基因大不同，病人適用的療法也應不一樣。」國衛院司徒惠康副院長表示，隨著基因檢測與定序技術進步，癌症已邁向個人化精準醫療。搭配癌症基因檢測，讓病友能迅速選擇合適治療藥物，在治療上命中要害、降低副作用。
政府近年大力發展各項精準醫療計畫，期待透過創新精準醫療幫助病友。衛福部、國衛院、羅氏大藥廠三方去年合作「癌症精準醫療整合平台示範計畫」是首要模範，也是目前的國家精準醫療計畫中，唯一結合後端治療藥物，為癌症病友制定最精準的治療規劃。該計畫目前提供六大晚期癌症（非鱗狀非小細胞肺癌、食道癌、膽囊癌、胃癌、肝外膽管癌、胰臟癌）的病友予以全方位癌症基因檢測，並依基因檢測結果給予精準用藥，符合資格的病友可洽詢合作醫院。
免疫合併療法是趨勢！及早納入健保助癌友找回生活品質
癌症希望基金會王正旭董事長表示，除了精準醫療可為病友助力，其中「免疫療法」也是近幾年來病友抗癌的一大利器。所謂免疫治療就是活化病友本身的免疫系統，讓病友以自身免疫系統活化殺死癌細胞。國內臨床也常將免疫療法應用於肺癌、肝癌、頭頸癌、乳癌等適應症，然而台灣的免疫療法長期受限於健保預算問題，不僅有給付名額限制，適應症範圍也與國際臨床指引有所落差，像肝癌目前就已被停止給付，目前多數可用藥的病患都已是狀況很差、二三線的病友，然而，此時病友免疫力、身體狀況較差，不見得適合做切片，治療效果就會有限，健保應在療效與病友健康之間思量預算衝擊，考量國際指引，讓癌友能夠在正確的時間使用到適合的藥物。
林口長庚醫院腫瘤科主任張文震醫師說明，病人身上的癌症腫瘤具有異質性，需要仰賴不同的治療方式，免疫合併療法是趨勢，透過免疫藥物搭配標靶治療、化療等，治療反應率有機會提升1-3成以上，死亡的風險也夠減少一半，為病友帶來生活品質，鄰近國家如日本、韓國都將基因檢測與免疫治療以國家級政策來推動，如能參考日、韓等先進國家的做法與經驗，將基因檢測及免疫合併療法納入給付，有助於提升病友的存活率，同時帶動健康生技產業的發展。
建立癌症藥品基金 增加病友用藥可近性
對此，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟呼籲健保署放寬免疫合併療法給付條件，讓更多病友提早用藥、提升療效並帶來更好的生命價值，特別是國病肝癌。對此民間團體也積極協助病友仿照英國建立「癌症藥品基金」，透過額外的基金財源，加速癌症創新醫療給付，同時確保健保資源永續，增加病友用藥可近性。
臺灣病友聯盟理事長吳鴻來則表示，創新醫療蓬勃發展，無疑是病友一大福音，讓過去無法醫治的疾病，有治癒的機會。然而，現實中健保因預算考量，讓創新醫療跟病友的距離還很遠。臺灣病友聯盟將彙整今天各病友團體意見，凝聚病友的團結力量，作為後續和主管機關及利害關係人共同商討的重要基礎，爭取加速取得創新醫療，持續為爭取病友權益來努力。
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