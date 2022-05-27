22人嗑200份烤肉「吃垮白種元」！2小時再生35盤義大利麵
新韓綜《白Packer》由廚神白種元領軍安普賢、吳代煥與DinDin展開極限出差料理之旅，每集要以一個背包能容納的材料量，並在有限時間內為陌生客人準備即席料理。第一站他們以為是幫小朋友做晚餐，到場一看學生都是摔跤選手，22人可以吃200人份的烤肉，這回要求「速食吃到飽」，份量大到全員傻眼。為了滿足委託人的胃口，4人重新採買，在2小時內做出22人份漢堡套餐、35人份義大利麵，時間緊迫下讓安普賢累到驚呼：「我不知道是這種節目！」
《白Packer》首站來到鄉下學校，到場才發現委託人是群苦練韓式摔跤的青少年選手，為了允諾孩子們的願望，速食套餐中的漢堡有3層漢堡排夾2片起司、2條培根，雞塊與薯條加上橘子汽水，還要搭配玫瑰醬義大利麵，全都要在採買回來的2小時內完成。就在距離開飯前15分鐘，吳代煥炸薯條一直攪拌油鍋，導致薯條全斷裂變薯泥，白種元見狀急中生智，瞬間加入培根與洋蔥包住起司條，緊急生出新菜單「起司可樂餅」，順利化解危機。
然而22名發育中的摔跤選手還吃不飽，上完漢堡套餐與義大利麵後，依舊有孩子喊沒吃飽，白種元遇上第二次危機，又緊急追加新菜單，把白飯加入培根、洋蔥與肉醬在鐵板上熱炒，再做出15人份的蛋包飯，吳代煥重新挑戰炸薯條成功，連喊飽的孩子都津津有味吃上癮。
比起當過炊事兵的吳代煥、從整理廚房到布置餐桌都很細心的安普賢，DinDin原本像是小助手的存在，卻臨危受命負責主食漢堡的製作，第一次試做不但麵包烤焦，鐵板甚至起大火，沒想到他立刻就上手，在吳代煥的幫忙下做出22人份的巨大漢堡，讓白種元都不禁誇他：「本來以為你會扯後腿，結果根本是王牌啊！」不過第一次極限料理就超乎四人想像，讓DinDin累倒直接躺地，吳代煥也感嘆：「這是我當兵之後第一次衣服飄出鹹味！」《白Packer》每週五在愛奇藝國際站更新播出。