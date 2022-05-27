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特企／《跑跑卡丁車RUSH+》賽事獎金加碼　征服大師之路

▲《衝吧！大師之路！》邀集依渟、村村、姵儀、魯夫、小崴組隊尬車挑戰玩家極限。（圖／資料照片）
▲《衝吧！大師之路！》邀集依渟、村村、姵儀、魯夫、小崴組隊尬車挑戰玩家極限。（圖／資料照片）

本報訊

2022-05-27 17:40:06

NEXON旗下手機競速遊戲「跑跑卡丁車RUSH+」將推出賽前特別節目《衝吧！大師之路！》，透過知名實況主們組成的明星隊伍，提前為大家暖身《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》，除了緊張刺激的賽前特別節目之外，官方同時也宣布《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》總將金從原30萬元加碼至40萬元，更多詳細賽事資訊請看以下內容。

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《衝吧！大師之路！》為大師賽前特別節目，主辦單位邀請易先生擔綱主持人，透過有趣的遊戲互動與依渟、村村、姵儀、魯夫、小崴組成的超級大咖隊展開一系列的精彩趣味賽為大家賽前暖身，除此之外，本次賽事除了有知名品牌MOMO購物網、技嘉AORUS、DXRacer迪銳克斯電競椅、聯強國際獨家代理的SteelSeries賽睿以及台灣知名安全帽品牌SOL HELMETS提供豐富的獎勵支持，更喜見全球年輕潮玩族群熱愛的3C科技品牌－POCO加入贊助商行列，同時增添擁有磁動力遊戲肩鍵的POCO F4 GT頂級電競手機，準備讓摘冠隊伍帶回家，賽事報名盛況決定總獎金加碼至新台幣 40 萬元鼓勵玩家選手參賽爭奪！《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》即將於6月6日截止報名，還沒加入參與賽事的玩家可千萬別錯過這難能可貴的好機會！

《跑跑卡丁車RUSH+ 2022大師賽》不僅成功吸引眾多民間好手登門挑戰，連知名選手及大咖實況主都在賽道相會集結參戰，只要你是具備 L2 駕照資格的玩家就可以報名參與。《衝吧！大師之路！》節目首播即將在6月3日18:00於 Nexon Taiwan 官方 Twitch 頻道進行播映，觀賞並參與首播的所有觀眾都有機會獲得限量周邊藍寶娃娃、痞子妹娃娃、 Airpods Pro 睏寶造型保護套以周邊氣墊支架，更多詳細資訊請至官方粉絲團查詢。

《跑跑卡丁車RUSH+》官方賽事網頁：https://tw.nexon.com/esports/zh/index.html
《跑跑卡丁車RUSH+》官方粉絲團：https://www.facebook.com/KartRushTW/
《跑跑卡丁車RUSH+》遊戲下載：https://bit.ly/2LjjmOU

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