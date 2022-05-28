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如何得到心儀對象的心？迪麗熱巴：做到這一點就不用撩了

▲《馭鮫記》迪麗熱巴化身萬花谷裡最強「御靈師」紀云禾。（圖／MyVideo提供）
▲《馭鮫記》迪麗熱巴化身萬花谷裡最強「御靈師」紀云禾。（圖／MyVideo提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-28 00:00:00

MyVideo跟播中的古裝仙俠奇幻大作《馭鮫記之與君初相識．恰似故人歸》，由迪麗熱巴、任嘉倫主演，迪麗熱巴劇中飾演萬花谷裡最強「御靈師」紀云禾，在馴服任嘉倫飾演的「鮫人」長意過程中，擦出跨越禁忌的愛情神話。兩人在劇中多次上演甜蜜又揪心的吻戲，身為鮫人族的任嘉倫，更透過接吻將體內珍貴的鮫珠傳給了迪麗熱巴，當作彼此愛情信物，也在她體弱之時，當眾吻她傳遞靈力為她續命，浪漫「鮫珠吻」是該劇一大看點。

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▲《馭鮫記》任嘉倫飾演「鮫人」長意。（圖／MyVideo提供）
▲《馭鮫記》任嘉倫飾演「鮫人」長意。（圖／MyVideo提供）
▲《馭鮫記》迪麗熱巴飾演萬花谷裡最強「御靈師」紀云禾。（圖／MyVideo提供）
▲《馭鮫記》迪麗熱巴飾演萬花谷裡最強「御靈師」紀云禾。（圖／MyVideo提供）
而其中一場，任嘉倫用靈力把躺在病床上的迪麗熱巴吸起抱入懷裡的戲，拍攝時的真相是，迪麗熱巴用腰力自己撐坐起，展現驚人柔軟度和腰力，彷彿像是吊了鋼絲，讓任嘉倫忍不住直呼：「妳這不是一般的腰吧！」還質問：「老實說，有沒有牽線！」迪麗熱巴也開玩笑回應：「我加特效了。」

▲《馭鮫記》任嘉倫、迪麗熱巴上演跨越身份的禁忌愛情。（圖／MyVideo提供）
▲《馭鮫記》任嘉倫、迪麗熱巴上演跨越身份的禁忌愛情。（圖／MyVideo提供）
▲《馭鮫記》任嘉倫、迪麗熱巴譜愛情神話。（圖／MyVideo提供）
▲《馭鮫記》任嘉倫、迪麗熱巴譜愛情神話。（圖／MyVideo提供）
《馭鮫記之與君初相識．恰似故人歸》的神仙愛情令人稱羨，迪麗熱巴被問到認為女生該怎麼做才能得到一個喜歡人的心，她開示說：「真誠。你喜歡這個人，就真誠的做你自己，這樣就不用『撩』啊、或者當『釣系女友』，對方只有喜歡真正的你，你才會有安全感。如果你不做你自己，你變成另外一個人，或是用了一些花招，這感情是不會長久的。」

▲《馭鮫記》任嘉倫飾演有人魚身的「鮫人」長意。（圖／MyVideo提供）
▲《馭鮫記》任嘉倫飾演有人魚身的「鮫人」長意。（圖／MyVideo提供）
迪麗熱巴在《馭鮫記之與君初相識．恰似故人歸》首次和任嘉倫搭檔主演，談到與任嘉倫合作的心得，迪麗熱巴大讚：「特別特別的好，我和他合作後到處跟別人說，嘉倫人特別的好，特別真誠、善良，他就是長意前期的樣子，很正直的一個人，都不用演，跟角色契合度有99%！」她也提到，任嘉倫在前幾集有比較呆萌、有些撒嬌的戲份，「他本人就是這樣的人，跟他對戲，你不會覺得他在演。」很滿意雙方這次的合作。《馭鮫記之與君初相識．恰似故人歸》在MyVideo線上跟播中。（編輯：楊穎軒）

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