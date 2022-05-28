最怕染疫轉重症？醫曝「這幾天是關鍵」

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台灣感染症醫學會理事長、台北榮總內科部感染科醫師王復德說明：「年滿65歲、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、肥胖、懷孕，以及有會影響免疫功能的疾病，像長期使用類固醇或其他免疫抑制劑的民眾，都是新冠肺炎重症的高危險族群。」
台大醫院感染管制中心主任感染科醫師陳宜君強調，Omicron傳播力高，潛伏期也縮短到1至3天，以上高危險族群，是最需要及早治療、以預防重症，目前已有口服抗病毒特效藥，須把握治療黃金時間，也就是開始出現症狀的5天內進行治療。呼籲民眾及早篩檢、適時評估用藥，才是保護自己健康的關鍵。
王復德指出，新冠肺炎口服藥，是高危險族群減少重症有用的武器，若不打疫苗、不主動篩檢，就等於早早放棄避免重症的先機。提醒民眾只要有接觸史或出現症狀， 一定要主動積極篩檢，及早確診才能及時用藥，中間病情若有變化，也可盡早就醫。
新冠不是只有輕症！慢性病惡化需及時就醫
台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會也共同提醒，國際統計新冠病毒Omicron變異株確診個案的住院率、重症率、及死亡率很低，絕大部分是指自然感染或接種疫苗後，已產生血清抗體高的國家。
王復德說，雖台灣不曾有大規模的新冠肺炎疫情，但對於沒有接種疫苗、或有重症風險因子的民眾來說，感染新冠肺炎，仍有可能會演變成重症，絕不能因大多數是輕症，就對疫情過度樂觀，輕忽可能住院的重症死亡風險。
陳宜君表示：「一旦確診數大量攀升，就算重症率再低，所造成的累積傷亡，還是很可觀。」只要發現染疫，且症狀未隨時間改善，甚至開始喘、身體變很虛弱、連刷牙洗臉都吃力，或是原有慢性病突然急遽惡化，如：糖尿病的糖友突血糖飆升或低血糖，慢性肝炎病友開始出現眼白變黃和皮膚黃、尿液加深如茶色的黃疸現象等，都可能代表病情惡化，宜及時就醫。別再誤以為「新冠病毒只會引起輕症」的錯誤迷思，而延誤治療時機。
原文經「優活健康網」同意後轉載，原文為：確診破萬！染疫治療怕轉重症？醫曝關鍵在「前●天」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53854
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