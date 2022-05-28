韓星私生活揭露！李正信爆料CNBLUE「大家是這種人」

韓劇《Shooting Stars流星》把南韓演藝圈不為人知的一面演出來，除了由金永大飾演大咖演員孔泰成、李聖經飾演經紀人兼宣傳組長吳寒星，CNBLUE成員李正信則飾演經紀公司聘用律師都秀赫。李正信抽空接受台灣媒體訪問，透露身為藝人的他，很難體會朝九晚五的規律上班生活，也表示從未跟經紀人吵架，更替CNBLUE成員背書，指大家都是嚴守紀律的人，不太讓經紀人操心。
問及李正信個性和「都秀赫」相似度多少，他自認有50%，因為都秀赫愛挑剔，自己在工作上則喜歡與人互動、交流，「我雖然在工作上處理得很徹底迅速，但我平時喜歡和人在一起」。不過都秀赫辦事快速俐落、嚴守原則，這與李正信的工作態度一致，他說：「我的個性比較急躁，所以一直努力嘗試放鬆，也很遵守規則，但我不喜歡迂腐陳舊的規則。」
李正信飾演的角色，是朝九晚五、必須6點準時下班的類型，正信透露他20歲時就隨樂團CNBLUE出道，不太了解規律的上班族生活，「我不是很清楚朝九晚五的工作是有多辛苦，所以演戲時有點苦惱。但是一直生活在不規律中的我覺得遵守這種上下班生活的人是很了不起的。」劇中呈現藝人私下生活，身為偶像的李正信，表示故事有讓他想起練習生時期，跟成員在宿舍聊天的回憶，對此深感共鳴。
李正信表示從未跟經紀人吵架，笑說只會跟CNBLUE成員敏赫爭吵。他也替成員背書，保證大家都是嚴守紀律的人，不太讓經紀人操心，「我可以自信地告訴大家，成員們都是守善行事的人，沒有因為我們而發生過這樣的事情」。
聊到CNBLUE，李正信也透露與成員的好感情，大家只要有戲劇作品播出，基本上都會收看，但他笑說：「比起談論演技，我們更喜歡取笑對方、開對方玩笑來為對方加油。和往常一樣，成員們在聊天視窗裡把我演的戲截圖發出來，取笑我，我也就一笑而過了。」
CNBLUE曾來台開唱數次，李正信也很想念台灣歌迷與食物，他說：「好久沒見到台灣粉絲了。台灣一直是能給我帶來正能量的好地方，所以希望能早日在台灣開CNBLUE演唱會，也很期待下一次演唱會。很好奇台灣粉絲們會不會也像我們一樣在等待我們。我喜歡鼎泰豐的點心，在韓國經常點外送吃，有機會的話想去台北總店嚐嚐。公演場是最讓我印象深刻的。我去台灣的時候因為繁忙的日程沒辦法好好享受，下次去的話想好好感受一下台灣。台灣粉絲們，我好想你們。請大家多多喜愛CNBLUE和《流星》都秀赫。一定要注意身體，我們會再相見的。」
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