半世紀的未解之謎！美「黃道十二宮殺手」　真面目是誰？

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雖然接連有人橫死，但加州警方遲遲沒能掌握有用的破案線索，恐怖的是，從1969年底到1974年為止，都有1名不具名的神秘人士投書給媒體，聲稱自己就是兇手，所殺之人不是5個而是37個，信件中還包含了4道密碼或加密過的內容，擺明就是要警方動動腦，來玩猜一猜的遊戲，只要能破解含有密碼的信件，就能揭露他的真實身分。
隨著案件調查持續進行，警方發現，可能真的有其他案件，其實也是「黃道十二宮殺手」犯下的，時間甚至可追溯到1960年代早期，之所以被認為是關係案件，主要是因為它們跟「黃道十二宮殺手」1968年至1969年犯的案子，手法上有諸多雷同之處。
然而，由於證據不夠完整，並無法肯定這些人是否都是同1名殺手的受害者。在媒體的大量炒作下，這位殺手不僅成為家喻戶曉的人物，還成為許多犯罪者競相模仿的目標、當地老百姓最大的惡夢，大家都害怕不知哪一天，自己就會成為下一個受害者。
時間一年年過去，當初的匿名投書者已銷聲匿跡，只剩下未解的密碼信件，此案成了舊金山最有名的懸案，後來還被翻拍成多部影視作品，包括1971年的《緊急追捕令》（Dirty Harry）、2007年的《索命黃道帶》（Zodiac）等等。
直到2020年12月，案件似乎迎來一點轉機。美國聯邦調查局（FBI）證實，「黃道12宮殺手」多年前發送給《舊金山紀事報》的1封、有著340字符（340 cipher）的密碼信件，已被美國維吉尼亞州的網頁設計師奧蘭柴克（David Oranchak）、澳洲應用數學家布萊克（Sam Blake）和比利時數碼破解工程師艾克（Jarl Van Eycke），3人合力破解；可惜的是，破譯出來的結果對於揭露殺手身份並無直接幫助。
2021年10月，又有個由前任調查員、記者與軍事情報官等40多名專家組成的「破案者」（The Case Breakers）團隊發布新聞稿，聲稱「黃道十二宮殺手」就是已於2018年去世的空軍退伍軍人波斯提（Gary Francis Poste），證據就是波斯提前額的疤痕，跟「黃道十二宮殺手」其中1張素描相符，以及破解出來的信件中含有波斯提的名字。
然而，就跟此前的密碼信件破解一樣，美國聯邦調查局和加州警方都表示，無法明確證實兇手的真實身分，「黃道十二宮殺手」仍未結案，當局也沒有新的訊息要分享，案件再次陷入膠著，塵封的真相不知何年何月才能重見天日。