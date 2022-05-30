特企／鮮拾618活動曝！0元瘋搶1折UP

我是廣告 請繼續往下閱讀
鮮拾在21天的活動期間，不僅每日限量發放優惠碼，消費滿1688折168元、滿5000折500元；若使用LINE Pay付款，滿額最高可回饋10% LINE POINTS。平時滿399免運更升級成每日Happy Hour 18:00-19:00不限金額免運費！訂單滿618元還可登記參加「鮮拾幸運金條1台錢」抽獎，市值$8,888。
6月10日至6月19日食品類加碼滿618折50元，滿1500抽3M鈦金屬料理剪，活動最後四天再追加滿2688折300元的優惠碼發放。6月18日當天最後加碼全站不限金額購物金20％送！諸多優惠疊加，民眾可趁著 618 當天清空購物車搶優惠！
「鮮拾618購物節」懶人包
活動首頁：鮮拾618購物節
活動時間：05/30(一)~6/19(日)
活動內容：
1．優惠碼(折扣碼之間只能擇一使用)
全站滿1688折168元 (100張/日)
全站滿5000折500元 (20張/日)
6/16-6/19加碼：全站滿2688折300元 (100張/日)
2．自動套用(折扣碼/自動套用可疊加使用)
6/10-6/19加碼：食品類滿618折50元 (300筆/日)
3．LINE Pay付款
全站滿3,000回饋4% LINE POINTS (上限600點/數量有限)
全站滿18,000回饋10% LINE POINTS (上限2,000點/數量有限)
4．全站免運
Happy Hour 18:00-19:00 全站免運費
5．購物金
6/18 加碼：全站不限金額購物金20％送 (上限1000點/數量有限)
6．滿額抽獎
滿618登記抽市值$8,888「鮮拾幸運金條1台錢」(限量10塊)
6/10-6/19加碼：限食品滿1,500抽3M鈦金屬料理剪 (限量90名)
「鮮拾」618購物節：https://bit.ly/3yWlV39
「鮮拾」LINE官方帳號：https://lin.ee/8yQ4uBk
「鮮拾」Facebook：www.facebook.com/10marttw