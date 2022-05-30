COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

特企／鮮拾618活動曝！0元瘋搶1折UP

▲鮮拾618購物節5/30開跑「0元瘋搶1折UP」活動，推出領卷滿額折、LINE POINTS回饋等多重優惠。（圖／品牌提供）
▲鮮拾618購物節5/30開跑「0元瘋搶1折UP」活動，推出領卷滿額折、LINE POINTS回饋等多重優惠。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-05-30 17:35:46

疫情延燒至今，民眾深居簡出的新生活型態讓宅經濟持續發威，在家網購成為補充物資的最佳方案。為此，統一企業集團旗下電商平台「鮮拾」在促銷大檔618購物節祭出超殺優惠，從生鮮食品、日常用品、美妝保健到3C產品，每日推出不同熱銷品類商品下殺驚爆價，再搭配站上折價卷、購物金、免運等優惠，不僅滿足民眾居家生活所需，更能盡情享受在疫情期間無法隨心所欲上街血拼的慾望。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鮮拾618購物節從5月30日登場「0元瘋搶一折up」活動為期21天至6月19日，推出「0元商品天天搶」與「限拾搶購 真·5折特賣」專區，每日10點，限量推出0元搶購商品；包括Tefal特福全新鈦升級爵士系列24CM不沾深平鍋、Oatly咖啡師燕麥奶6入組(1000ml/瓶)、La Roche-Posay理膚寶水 B5全面修復霜(100ml) 皆以0元出售。每日12點、16點、20點，精選3項熱銷商品下殺5折優惠價回饋給消費者，必搶商品有iPhone 13 128GB 定價25,900元，對折只要12,950元；任天堂Nintendo Switch主機電力加強版 5折僅4,890元；SK-II青春露 230ml僅1,999元價格直逼開架醫美品牌。除此之外，還有「618/1688/6188/16888」均一價專區，各式熱銷爆品挑戰全網最低價，知名品牌不少，打造史上最殺的優惠滿足民眾。

鮮拾在21天的活動期間，不僅每日限量發放優惠碼，消費滿1688折168元、滿5000折500元；若使用LINE Pay付款，滿額最高可回饋10% LINE POINTS。平時滿399免運更升級成每日Happy Hour 18:00-19:00不限金額免運費！訂單滿618元還可登記參加「鮮拾幸運金條1台錢」抽獎，市值$8,888。

6月10日至6月19日食品類加碼滿618折50元，滿1500抽3M鈦金屬料理剪，活動最後四天再追加滿2688折300元的優惠碼發放。6月18日當天最後加碼全站不限金額購物金20％送！諸多優惠疊加，民眾可趁著 618 當天清空購物車搶優惠！

「鮮拾618購物節」懶人包

活動首頁：鮮拾618購物節

活動時間：05/30(一)~6/19(日)

活動內容：

1．優惠碼(折扣碼之間只能擇一使用)

全站滿1688折168元 (100張/日)

全站滿5000折500元 (20張/日)

6/16-6/19加碼：全站滿2688折300元 (100張/日)

2．自動套用(折扣碼/自動套用可疊加使用)

6/10-6/19加碼：食品類滿618折50元 (300筆/日)

3．LINE Pay付款

全站滿3,000回饋4% LINE POINTS (上限600點/數量有限)

全站滿18,000回饋10% LINE POINTS (上限2,000點/數量有限)

4．全站免運

Happy Hour 18:00-19:00 全站免運費

5．購物金

6/18 加碼：全站不限金額購物金20％送 (上限1000點/數量有限)

6．滿額抽獎

滿618登記抽市值$8,888「鮮拾幸運金條1台錢」(限量10塊)

6/10-6/19加碼：限食品滿1,500抽3M鈦金屬料理剪 (限量90名)

「鮮拾」618購物節：https://bit.ly/3yWlV39
「鮮拾」LINE官方帳號：https://lin.ee/8yQ4uBk
「鮮拾」Facebook：www.facebook.com/10marttw

Yahoo奇摩購物618暖慶開跑　聰明選購三攻略

蝦皮購物「618全民年中慶」　祭飲品1元起消暑提案

網購粽子暴增3倍！「南北粽王」拉鋸戰　它10天賣1500顆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

不敢再看第二遍！哪一部是你心目中最恐怖的國產鬼片？

繼續作答
即時
推薦閱讀