心血管疾病年輕化　球囊擴張導管改善血管狹窄

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食藥署表示，球囊擴張導管是一條細長且前端帶有一個小球囊的導管。給予病患局部麻醉，經手或鼠蹊部的動脈置入導管，在X光機的透視導引下沿著血管進入病灶部位，藉由球囊的膨脹將阻塞的血管撐開，使血管內徑變大以增加血流量，進而改善因缺血所造成的症狀。
另外，為了減少不正常的增生以及病灶的再阻塞率，球囊外可塗覆一層含藥的聚合物，例如：西羅莫司 （Sirolimus） 及太平洋紫杉醇 （Paclitaxel）。
手術治療有風險 應評估對症下藥
球囊擴張導管雖可改善血管狹窄情形，但仍有其風險，像是血管破裂需要輸血、血管受傷阻塞、血腫、動脈阻塞、假性血管瘤、動脈瘻管、感染或死亡等併發症。因此，術前務必詳閱術前須知及手術同意書，與醫師討論所有可用治療方案的風險與利益，以選擇最適合自身的治療方式。
醫療器材有疑問 可諮詢醫師或上食藥署網站查詢
食藥署提醒，球囊擴張導管屬於醫療器材，民眾若對產品有疑問，除了諮詢醫師外，也可至食藥署網站之許可證資料庫查詢產品相關資訊（https://www.fda.gov.tw>醫療器材>資訊查詢>醫療器材許可證資料庫>西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢）。使用醫療器材時（後）若引起之不良反應，請至藥物食品化粧品上市後品質管理系統（https://qms.fda.gov.tw）進行通報。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53946
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