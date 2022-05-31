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升級 Level 2 科技等級！2022 年式 Nissan Altima 134.9 萬預售開跑

▲ 升級 Level 2 科技等級！2022 年式 Nissan Altima 134.9 萬預售開跑
▲ 升級 Level 2 科技等級！2022 年式 Nissan Altima 134.9 萬預售開跑

2GameSome - 有車賞

2022-05-31 14:55:00

2022 年式 Nissan Altima 自 6 月 1 日預售開跑，全面進化「ProPILOT 智駕輔助系統」，實現 Level 2 半自動駕駛功能，並為 Nissan 品牌首款搭載「RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統」的車型。外觀推出「極光藍」新配色，與 GT-R 50 周年限定車款相同顏色。Nissan Altima 卓越旗艦版預售價新臺幣 134.9 萬元

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2022 年式 Nissan Altima 卓越旗艦版預售價新臺幣 134.9 萬元，首批到港 200 台開放搶購，採多退少不補，預售期間下訂再享 2 萬配件金早鳥優惠。新車預計 10 月到港，將依車主下訂時間依序安排交車。

首度導入ProPILOT智駕輔助系統 新搭載RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統

2022 年式 Nissan Altima 搭載全新安全科技「ProPILOT 智駕輔助系統」及「RR-AEB 後方防追撞緊急煞車系統」，裕隆日產首度導入「ProPILOT 智駕輔助系統」，提供 Level 2 半自動駕駛功能，融合「ICC 智慧型定速系統」及「LKA 車道維持輔助系统」兩大 NIM 智行科技，一鍵開啟操作，在 0~144km/h 的速度範圍內隨時跟停，並於直行與轉向時保持置中（LKA車道維持輔助系統於車速達 70km/h 以上時作動），減輕駕駛在長時間駕駛時的疲勞程度。Nissan 品牌首次搭載「RR-AEB 後方防追撞緊急煞車系統」，於倒車時會以先警示聲提醒，若駕駛仍無採取剎車動作，系統即會強制介入煞車，有效減少倒車時的追撞與行人碰撞事故。

Nissan Altima 擁有完整的 NISSAN INTELLIGENT MOBILITY 全方位智行科技，自上市後連續四年分別獲得美國IIHS（高速公路安全保險協會）碰撞測試Top Safety Pick 進階安全首選評價及安全首選評價、美國 Autotrader 2019 最佳 12 部新車及 Automobile 2019 全明星車等多項大獎。

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