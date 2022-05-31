▲ 升級 Level 2 科技等級！2022 年式 Nissan Altima 134.9 萬預售開跑

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首度導入ProPILOT智駕輔助系統 新搭載RR-AEB後方防追撞緊急煞車系統
2022 年式 Nissan Altima 搭載全新安全科技「ProPILOT 智駕輔助系統」及「RR-AEB 後方防追撞緊急煞車系統」，裕隆日產首度導入「ProPILOT 智駕輔助系統」，提供 Level 2 半自動駕駛功能，融合「ICC 智慧型定速系統」及「LKA 車道維持輔助系统」兩大 NIM 智行科技，一鍵開啟操作，在 0~144km/h 的速度範圍內隨時跟停，並於直行與轉向時保持置中（LKA車道維持輔助系統於車速達 70km/h 以上時作動），減輕駕駛在長時間駕駛時的疲勞程度。Nissan 品牌首次搭載「RR-AEB 後方防追撞緊急煞車系統」，於倒車時會以先警示聲提醒，若駕駛仍無採取剎車動作，系統即會強制介入煞車，有效減少倒車時的追撞與行人碰撞事故。
Nissan Altima 擁有完整的 NISSAN INTELLIGENT MOBILITY 全方位智行科技，自上市後連續四年分別獲得美國IIHS（高速公路安全保險協會）碰撞測試Top Safety Pick 進階安全首選評價及安全首選評價、美國 Autotrader 2019 最佳 12 部新車及 Automobile 2019 全明星車等多項大獎。