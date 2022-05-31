徐玄振跟《女神降臨》他談姐弟戀！禁忌關係《為何》公開
韓劇《為何是吳秀才？》由徐玄振、黃寅燁主演，2人劇中上演虐心姐弟師生戀，今（31日）記者會上，徐玄振卻笑男方「沒有想像中年輕」。該劇描述因錯誤的選擇而變得心狠手辣的明星女律師，在一起意外事件後，被迫轉任大學法學院兼任教授，遇到一位曾經蒙冤入獄卻真心守護自己的男學生後，進而修正人生並開啟令人心痛又心動的姐弟師生戀故事。
徐玄振有「愛情劇女王」封號，此次劇中黑化，高冷惡女的形象令粉絲驚豔。問及參演原因？徐玄振表示飾演的「吳秀才」與過往角色不同，是個沒有善惡之分的人物，由於自己想嘗試看看不同調性的演出，因而接下角色。
徐玄振透露除了表演方式有所不同，外型上也聽從導演的建議，服裝以合身的套裝為主，在唇色和眼線也做了改變，力求呈現出「要上戰場」般的女性樣貌。至於和比自己小6歲的黃寅燁合作何感，她打趣說，原本擔心自己看起來太老就糟了，但實際見到黃寅燁後覺得「還好他沒有我想像中的年輕」。
黃寅燁2020年因飾演漫改劇《女神降臨》中的「韓書竣」爆紅，《為何是吳秀才？》是他首度擔任男主角，他透露一直希望能和徐玄振演戲，但首次拍攝時緊張到連要看著對方的眼睛都很難，不過徐玄振一上戲就能瞬間變身高冷「吳秀才」，拍攝空檔還會照顧自己，因此覺得和她演戲時很幸福，可以一邊學習一邊工作。《為何是吳秀才？》6月3日起，每週五、六獨家在friDay影音播出。